Dès ses 4 ans, nous avons su que Josephine, notre fille, aurait très probablement besoin d’une opération pour corriger sa scoliose. Nous étions terrifiés à la perspective de cette intervention, qui consiste à visser des tiges métalliques sur les vertèbres le long d’une grande partie de la colonne vertébrale afin de la redresser. Nous avons fait tout ce qui était possible pour l’éviter : kinésithérapie deux fois par semaine, équitation, natation, et même une orthèse dynamique innovante pour la colonne vertébrale, beaucoup plus confortable que les traditionnelles orthèses rigides.

Mais lorsque la pandémie a interrompu nos fréquents déplacements à Londres pour ajuster son orthèse, sa scoliose s’est aggravée et même l’orthèse rigide classique qui descendait jusqu’à ses hanches était inutile. Quand la chirurgie est apparue comme l’unique recours pour empêcher l’aggravation de l’incurvation en « S » de sa colonne vertébrale et la compression de ses organes, nous nous sommes mis à la recherche du meilleur chirurgien orthopédiste. Nous avons rencontré plusieurs excellents chirurgiens à Bruxelles avant de tenter notre chance à l’UZ Leuven, un hôpital universitaire situé à une trentaine de kilomètres à l’est de la capitale, en Flandre.

L’UZ Leuven, dont les origines remontent à 1160, est l’un des plus grands et des plus anciens hôpitaux universitaires d’Europe. La KU Leuven, l’université vieille de 600 ans à laquelle il est rattaché, est la plus ancienne des Plats-Pays et est considérée comme la plus prestigieuse de Belgique. Lorsque j’ai quitté l’autoroute et vu cet immense campus pour la première fois, j’ai cru que nous étions arrivés dans une ville et non un hôpital. Impressionnés par le médecin et les installations, et soulagés que le personnel communique volontiers en anglais et en français, nous avons donné notre accord pour cette intervention.

Quelques mois plus tard, en 2024, alors que ma fille se remettait de son opération réussie dans la nouvelle aile pédiatrique, je me souviens avoir regardé ces superbes installations, qui comprenaient une aire de jeux sur le toit et une salle de jeux bien aménagée dans laquelle le personnel organisait des événements pour les patients, et je me suis dit : « Je me demande si cet endroit a bénéficié d’un financement de la BEI. C’est le genre de choses que nous pourrions financer… »

Je ne savais pas alors que la Banque était sur le point de signer un prêt de 230 millions d’euros afin d’aider à financer le plan directeur 2.0 du campus des sciences de la santé de l’hôpital. Cela m’a donné l’occasion d’écrire sur ce plan et d’obtenir des réponses à bon nombre de mes questions au sujet de l’hôpital.