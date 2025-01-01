All Cartoons

Recherche
FR
EN
DE
menu
Portail client du Groupe BEI
Fermer
Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Qui nous sommes
back
Présentation générale
BEI Monde
Banque du climat
La BEI en bref
back
Présentation générale
Ensemble pour relever les défis mondiaux Globale
Les partenaires de la BEI
Un membre à part entière de la grande famille de l'UE
Nos priorités
Nos résultats
back
Présentation générale
Incidence des opérations du Groupe BEI : stimuler le PIB et la création d’emplois
Contribution du Groupe BEI aux objectifs de développement durable
Gouvernance et structure
back
Présentation générale
Actionnaires
Organes statutaires
Contrôle et évaluation
Structure organisationnelle
Responsabilité d’entreprise
back
Présentation générale
Financements
Activité d’emprunt
Les droits humains et la BEI
Rapports sur la durabilité
La responsabilité de la BEI en interne
Gérer notre environnement
Transparence et accès aux informations
back
Présentation générale
Transparence et accès aux informations
Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI
Plaintes relatives à la passation des marchés liés aux projets
Enquête sur les fraudes et les mauvaises conduites
Évaluation
Conformité
Consultations publiques
Fonds européen d'investissement
Institut BEI
Notre offre
back
Présentation générale
Prêts
back
Présentation générale
Prêts destinés au secteur public
Prêts-cadres pour le secteur public
Prêts destinés au secteur privé
Prêts intermédiés pour les PME, les entreprises de taille intermédiaire et d’autres priorités
Microfinance
Fonds propres
back
Présentation générale
Prêts d’amorçage-investissement
Fonds d’investissement
Garanties
back
Présentation générale
Rehaussement de crédit pour financement sur projet
Garanties en faveur des PME, des entreprises de taille intermédiaire et pour d’autres objectifs
Services de conseil
Mandats et partenariats
back
Présentation générale
InvestEU
FRR et instruments financiers
Instruments financiers et fonds en gestion partagée
IVCDCI – Europe dans le monde
Partenariats avec les donateurs
Mandats et partenariats
Mécanismes de panachage de l’UE
Guichet unique
back
Logement
Sécurité et défense
TechEU
Nos opérations
back
Présentation générale
Nos projets
back
Tous les projets
Investissements envisagés
Projets financés
Nos priorités
back
Présentation générale
Climat et durabilité environnementale
Transformation numérique et innovation technologique
Sécurité et défense
Développement régional et cohésion
Agriculture et bioéconomie
Infrastructures sociales
BEI Monde
Union des marchés des capitaux
Zones d’intervention
back
Présentation générale
Union européenne
Pays de l’élargissement
Balkans occidentaux
Voisinage oriental
Voisinage méridional
Afrique subsaharienne
Amérique latine et dans les Caraïbes
Asie et dans le Pacifique
Pays de l’AELE
Royaume-Uni
Carte mondiale des financements
Le cycle des projets
Évaluation
Médiathèque
back
Présentation générale
Salle de presse
back
Présentation générale
Toute l’actualité
Contacts pour la presse
Récits et essais
back
Présentation générale
Récits
Essais
Podcasts
Humour
Vidéothèque
Événements
Bulletin électronique
Registre public
Enquêtes de la BEI
back
Présentation générale
Enquête de la BEI sur le climat
Photothèque
Infographies
Notre logo
Publications et recherche
back
Présentation générale
Publications
Nos travaux de recherche
back
Présentation générale
Analyses économiques
Enquêtes et données
Évaluer l’impact de l’action de la BEI
Analyses économiques
Réseaux de conférences et recherches économiques
Données ouvertes BEI
Apprentissage ouvert
Travailler avec nous
back
Présentation générale
Emplois
back
Présentation générale
Diversité, équité et inclusion
Salaire et indemnités
Notre procédure de recrutement
Investisseurs
back
Présentation générale
Nos activités de collecte de ressources
Obligations climatiquement responsables et obligations pour le développement durable
Emprunts récents
Emprunts en cours
Investisseurs – Actualité
Investisseurs – Publications
Investisseurs – Lettres d’information
Société civile et dialogue avec les parties prenantes
Passation des marchés
Contacts à la BEI
Pages faciles à lire et à comprendre
back
La Banque européenne d’investissement en bref
La BEI et le développement
La banque du climat de l’Union européenne
La BEI et les PME
La BEI et l’Ukraine
La BEI et le COVID-19
Résultats
5 premiers résultats de la recherche
Voir tous les résultats
Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées
Home
Qui nous sommes
Notre offre
Nos opérations
Médiathèque
Publications et recherche
Travailler avec nous
Pages faciles à lire et à comprendre
Protection de votre vie privée
Médiathèque
Salle de presse
Récits et essais
Vidéothèque
Événements
Bulletin électronique
Enquêtes de la BEI
Photothèque
Infographies
Notre logo
Récits et essais
Récits
Essais
Podcasts
Humour
Humour
All Cartoons
Imprimer
Partager
Recherche
Toutes
Derniers articles
Populaire
Open
Close
Classer par
Date de publication
Resultats
sur