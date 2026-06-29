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        InvestEU

        Nous promouvons la reprise, une croissance verte, des emplois de qualité et le bien-être dans toute l’Europe grâce à des investissements ciblés qui changent la donne aux niveaux national et local.

        EIB

        Le programme InvestEU s’appuie sur la réussite du Plan d’investissement pour l’Europe, le plan Juncker. Il réunira, sous une seule et même structure, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et 13 autres instruments financiers de l’UE disponibles depuis la période 2014-2020.

        Le programme InvestEU vise à donner une impulsion supplémentaire à l’investissement durable, à l’innovation, à l’inclusion sociale et à la création d’emplois en Europe.

        Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU.

        Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend le Fonds européen d’investissement, est le principal partenaire chargé de la mise en œuvre du programme InvestEU.

          Bénéficiaires finals et intermédiaires financiers soutenus au titre d’InvestEU en 2025

        Un programme de :

        EU Emblem
        European Commission

        InvestEU : soutenir ce qui importe pour l’Union européenne

        Pacte vert pour l’Europe et transition juste

        InvestEU contribue à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’UE. Au moins 30 % des investissements au titre du programme sont consacrés aux objectifs du pacte vert pour l’Europe. Dans certaines sous-sections du programme, c’est-à-dire la partie consacrée aux infrastructures durables, la proportion des financements spécifiquement axés sur le climat et l’environnement pourra atteindre 60 %, grâce à quoi l’UE deviendra une société encore plus équitable et plus prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive.  

        Pour faciliter la transition écologique des territoires qui dépendent actuellement des industries à forte intensité de CO2, InvestEU prévoit un dispositif spécifique pour assurer une transition juste. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du mécanisme pour une transition juste, qui a pour objectif d’éviter que la neutralité carbone au sein de l’UE n’entraîne des coûts disproportionnés pour certaines régions.

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        Shutterstock

        Société numérique

        Les technologies numériques ont une incidence profonde sur nos économies et nos sociétés. L’Europe est bien placée pour tirer parti de la transformation numérique, de manière inclusive et durable, au bénéfice de tous les Européens et les Européennes.

        InvestEU s’inscrit dans cette logique. Les solutions numériques soutenues dans le cadre du programme ouvrent de nouvelles perspectives aux entreprises et favorisent le développement de technologies fiables, tout en contribuant à la réalisation de la transition écologique.

        En savoir plus  

        Fonds InvestEU

        Le fonds InvestEU regroupe le FEIS et 13 autres instruments financiers de l’UE – précédemment gérés de manière indépendante – et devrait permettre de mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements publics et privés. Une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros couvre les investissements du Groupe Banque européenne d’investissement et d’autres partenaires financiers. Le Groupe BEI a accès à 75 % de cette garantie et agit en tant que principal partenaire de mise en œuvre du fonds.

        Nous œuvrons également de concert avec la Commission européenne pour mobiliser des investissements dans des domaines tels que les batteries, les technologies climatiques émergentes et la santé. En savoir plus sur nos partenariats.

        Sur quoi porteront les financements ?

        Le fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d’investissement relevant de quatre priorités stratégiques de l’UE. Les investissements sont axés sur les domaines où l’UE peut apporter la plus grande valeur ajoutée :

        Infrastructures durables

        Financement de projets portant sur les énergies durables, la connectivité numérique, les transports, l’économie circulaire, l’eau, les déchets, d’autres infrastructures environnementales, etc.

        Recherche, innovation et transformation numérique

        Financement de projets concernant la recherche et l’innovation, en veillant à ce que les résultats des travaux de recherche soient transférés vers le marché, la transformation numérique de l’industrie, le développement de grandes entreprises innovantes, l’intelligence artificielle, etc.

        Petites et moyennes entreprises

        Amélioration de l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME). Il s’agit notamment d’un soutien aux fonds de roulement des entreprises qui ont subi les conséquences négatives de la crise du COVID-19. Au sein du Groupe BEI, c’est le Fonds européen d’investissement qui met en œuvre la majeure partie des financements d’InvestEU destinés aux petites entreprises.

        Investissements sociaux et compétences

        Financement de projets portant sur les compétences, l’éducation, la formation, le logement social, les écoles, les universités, les hôpitaux, l’innovation sociale, les soins de santé, les soins de longue durée et l’accessibilité, le microcrédit, les entreprises sociales, l’intégration des migrants, des réfugiés et des personnes vulnérables, etc.

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        Comment obtenir un financement ?

        Dans le cadre du fonds InvestEU, nous proposons des solutions de financement direct et intermédié pour les petites et moyennes entreprises, les entreprises sociales ou les microentreprises et les promoteurs de projets privés et publics qui sont jugés économiquement viables selon des normes internationalement reconnues.

        PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ
        QUELLES SONT LES ENTITÉS ADMISSIBLES ?
        • Petites entreprises de taille intermédiaire
        • Petites et moyennes entreprises
        • Entreprises sociales ou microentreprises

        Les bénéficiaires finals admissibles peuvent être des personnes physiques ou morales établies dans un pays de l’UE ou dans un pays tiers admissible.

         Découvrez d’autres possibilités de financement sur le portail Your Europe – Accès au financement.

        Êtes-vous une petite ou moyenne entreprise à la recherche d’un financement ?

        Le Fonds européen d’investissement s’associe à des intermédiaires financiers locaux pour fournir aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire les produits suivants :

        • prêts
        • capital-risque
        • capital-investissement et crédit privé
        Obtenir un financement  
        Qredits
        QUELLES SONT LES ENTITÉS ADMISSIBLES ?
        • Les entités privées telles que les structures ad hoc ou les sociétés de projet, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire
        • Les établissements publics (territoriaux ou non) et les entités de type secteur public
        • Les entités mixtes, comme les partenariats public-privé (PPP) et les entreprises privées à vocation publique

        Les bénéficiaires finals admissibles peuvent être des personnes physiques ou morales établies dans un pays de l’UE ou dans un pays tiers admissible.

        Comment obtenir un financement ?

        Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs d’InvestEU, contactez notre bureau d’information.

        Nous contacter  

        Plateforme de conseil InvestEU

        La plateforme de conseil InvestEU sert de point d’entrée central pour les promoteurs et les intermédiaires qui recherchent des conseils financiers et une assistance technique pour le repérage, la préparation et l’élaboration de projets d’investissement dans l’ensemble de l’Union.

        Gérée par la Commission européenne, la plateforme de conseil InvestEU fournit des services de conseil à l’appui des quatre priorités stratégiques d’InvestEU. La BEI reste le partenaire stratégique de la Commission européenne et fournit un soutien consultatif dans les quatre domaines ainsi que certaines activités transsectorielles, ce qui passe notamment par la poursuite du programme Jaspers et un soutien au mécanisme pour une transition juste.

        En savoir plus  

        À la une

        TechEU : accélérer l’innovation en Europe

        TechEU est la plateforme du Groupe Banque européenne d’investissement axée exclusivement sur l'accélération de l’innovation en Europe. Elle met à la disposition des innovateurs un dispositif équilibré de financement et de savoir-faire. Ce faisant, elle dynamise la croissance et contribue à la mise sur le marché de technologies révolutionnaires.

        Prendre contact avec nous  
        ©spainter_vfx/iStock

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