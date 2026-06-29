Le programme InvestEU s’appuie sur la réussite du Plan d’investissement pour l’Europe, le plan Juncker. Il réunira, sous une seule et même structure, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et 13 autres instruments financiers de l’UE disponibles depuis la période 2014-2020.
Le programme InvestEU vise à donner une impulsion supplémentaire à l’investissement durable, à l’innovation, à l’inclusion sociale et à la création d’emplois en Europe.
Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU.
Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend le Fonds européen d’investissement, est le principal partenaire chargé de la mise en œuvre du programme InvestEU.
Bénéficiaires finals et intermédiaires financiers soutenus au titre d’InvestEU en 2025
Un programme de :
InvestEU : soutenir ce qui importe pour l’Union européenne
Pacte vert pour l’Europe et transition juste
Fonds InvestEU
Le fonds InvestEU regroupe le FEIS et 13 autres instruments financiers de l’UE – précédemment gérés de manière indépendante – et devrait permettre de mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements publics et privés. Une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros couvre les investissements du Groupe Banque européenne d’investissement et d’autres partenaires financiers. Le Groupe BEI a accès à 75 % de cette garantie et agit en tant que principal partenaire de mise en œuvre du fonds.
Nous œuvrons également de concert avec la Commission européenne pour mobiliser des investissements dans des domaines tels que les batteries, les technologies climatiques émergentes et la santé. En savoir plus sur nos partenariats.
Sur quoi porteront les financements ?
Le fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d’investissement relevant de quatre priorités stratégiques de l’UE. Les investissements sont axés sur les domaines où l’UE peut apporter la plus grande valeur ajoutée :
Infrastructures durables
Financement de projets portant sur les énergies durables, la connectivité numérique, les transports, l’économie circulaire, l’eau, les déchets, d’autres infrastructures environnementales, etc.
Recherche, innovation et transformation numérique
Financement de projets concernant la recherche et l’innovation, en veillant à ce que les résultats des travaux de recherche soient transférés vers le marché, la transformation numérique de l’industrie, le développement de grandes entreprises innovantes, l’intelligence artificielle, etc.
Petites et moyennes entreprises
Amélioration de l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME). Il s’agit notamment d’un soutien aux fonds de roulement des entreprises qui ont subi les conséquences négatives de la crise du COVID-19. Au sein du Groupe BEI, c’est le Fonds européen d’investissement qui met en œuvre la majeure partie des financements d’InvestEU destinés aux petites entreprises.
Investissements sociaux et compétences
Financement de projets portant sur les compétences, l’éducation, la formation, le logement social, les écoles, les universités, les hôpitaux, l’innovation sociale, les soins de santé, les soins de longue durée et l’accessibilité, le microcrédit, les entreprises sociales, l’intégration des migrants, des réfugiés et des personnes vulnérables, etc.
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Comment obtenir un financement ?
Dans le cadre du fonds InvestEU, nous proposons des solutions de financement direct et intermédié pour les petites et moyennes entreprises, les entreprises sociales ou les microentreprises et les promoteurs de projets privés et publics qui sont jugés économiquement viables selon des normes internationalement reconnues.
- Petites entreprises de taille intermédiaire
- Petites et moyennes entreprises
- Entreprises sociales ou microentreprises
Les bénéficiaires finals admissibles peuvent être des personnes physiques ou morales établies dans un pays de l’UE ou dans un pays tiers admissible.
Découvrez d’autres possibilités de financement sur le portail Your Europe – Accès au financement.
- Les entités privées telles que les structures ad hoc ou les sociétés de projet, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire
- Les établissements publics (territoriaux ou non) et les entités de type secteur public
- Les entités mixtes, comme les partenariats public-privé (PPP) et les entreprises privées à vocation publique
Les bénéficiaires finals admissibles peuvent être des personnes physiques ou morales établies dans un pays de l’UE ou dans un pays tiers admissible.