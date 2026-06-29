EIB

Le programme InvestEU s’appuie sur la réussite du Plan d’investissement pour l’Europe, le plan Juncker. Il réunira, sous une seule et même structure, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et 13 autres instruments financiers de l’UE disponibles depuis la période 2014-2020.

Le programme InvestEU vise à donner une impulsion supplémentaire à l’investissement durable, à l’innovation, à l’inclusion sociale et à la création d’emplois en Europe.



Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU.

Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend le Fonds européen d’investissement, est le principal partenaire chargé de la mise en œuvre du programme InvestEU.

Bénéficiaires finals et intermédiaires financiers soutenus au titre d’InvestEU en 2025

Un programme de :