Les universités roumaines n’effectuent qu’un dixième de la recherche-développement menée en moyenne par les établissements européens d’enseignement supérieur. Cela s’explique en partie par leurs infrastructures éducatives, résidentielles et administratives actuelles, qui ne leur permettent pas d’améliorer leur compétitivité à l’échelle internationale. En outre, l’incertitude quant au rendement des investissements dans ce type d’activité rend beaucoup plus difficile l’obtention de financements.

L’université de médecine, pharmacie, science et technologie George Emil Palade de Târgu Mureș est spécialisée dans la recherche médicale en neurologie, cardiologie, oncologie et science des matériaux. Elle compte actuellement quelque 10 500 étudiants (plus de 3 500 inscrits à la faculté de médecine) et plus de 1 400 employés. C’est la seule école en sciences de la santé du pays à offrir des cours en roumain, anglais et hongrois.

Elle figure parmi les six meilleures facultés de médecine de Roumanie. Mais elle s’est aussi rendu compte que pour pouvoir accueillir des étudiants locaux et internationaux toujours plus nombreux, elle devait agrandir ses infrastructures.

« Il est important d’avoir un endroit moderne pour apprendre, où les étudiants, les enseignants et les chercheurs peuvent utiliser les dernières technologies dans leurs activités éducatives », explique le professeur Leonard Azamfirei, recteur de l’université. « Mais nous voulons en faire davantage en participant à des projets avec des filières locales importantes et en rendant l’éducation accessible à tous les étudiants. »

L’université est maintenant en mesure de rénover et de moderniser ses sept bâtiments, afin de les rendre économes en énergie tout en réduisant ses frais de fonctionnement. Elle crée aussi des emplois dans l’éducation et la recherche et le gain d’espace lui permet d’inviter des professeurs spécialisés et d’autres professionnels de la santé. Il s’agit de renforcer les centres de recherche qui formeront les futures générations de médecins, d’ingénieurs, d’économistes, d’avocats et d’enseignants.

La Banque européenne d'investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l'UE, a prêté 20 millions d’euros à l’appui de la rénovation et de la modernisation des infrastructures éducatives et des laboratoires cliniques sur le campus. L’université a également bénéficié d’un soutien financier et technique de la Plateforme de conseil de la BEI. Ce n’est là qu’un des nombreux investissements soutenus en Roumanie par le bras financier de l’Union européenne. L’année dernière, nous avons investi 4,12 milliards d’euros en Roumanie, soit 1,28 % du produit intérieur brut du pays.

