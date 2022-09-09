Un nouveau financement vise à appuyer la rénovation de l’université de médecine, pharmacie, science et technologie George Emil Palade de Târgu Mureş et la restructuration d’un bâtiment existant en laboratoires cliniques au sein d’une université roumaine de premier plan.

Il s’agit du premier financement de la BEI en faveur de l’université de médecine, pharmacie, science et technologie George Emil Palade de Târgu Mureş.

Le nouvel accord consacre le succès de la mise en œuvre d’un financement simplifié de 100 millions d’EUR de la BEI à l’appui d’investissements dans des universités roumaines.

La formation spécialisée et l’éducation des futures générations de médecins et de professionnels de la santé dispensées par l’université de médecine, pharmacie, science et technologie George Emil Palade de Târgu Mureş seront renforcées grâce à un financement de 20 millions d’EUR de la BEI qui servira à rénover et à moderniser les infrastructures éducatives et les laboratoires cliniques sur le campus. Ce nouveau financement vient couronner le déploiement réussi d’un prêt-programme de 100 millions d’EUR en faveur de l’enseignement supérieur roumain deux ans après son approbation.

Le soutien le plus récent de la BEI à l’investissement dans l’enseignement supérieur a été officiellement approuvé au siège de la Banque à Luxembourg par le professeur Leonard Azamfirei, docteur en médecine et recteur de l’université de médecine, pharmacie, science et technologie George Emil Palade, et par Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« L’université de médecine, pharmacie, science et technologie George Emil Palade de Târgu Mureş est un établissement d’enseignement supérieur roumain de premier plan, dont le développement progresse à grands pas. Le nouveau prêt de 20 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement permettra de renforcer davantage notre université et de garantir la disponibilité des infrastructures éducatives et médicales nécessaires à la formation innovante des futures générations de médecins et de professionnels de la santé, d’ingénieurs, d’économistes, d’enseignants et d’avocats. Ce nouveau concours de la BEI témoigne de la qualité de l’enseignement dispensé en Roumanie. Il bénéficiera à des milliers d’étudiants de premier et deuxième cycles, de doctorants, de chercheurs et de médecins résidents », a déclaré le professeur Leonard Azamfirei, docteur en médecine et recteur de l’université de médecine, pharmacie, science et technologie George Emil Palade de Târgu Mureş.

« La Banque européenne d’investissement soutient les investissements à fort impact dans des universités de premier plan en Europe. La modernisation de la faculté de médecine de l’université George Emil Palade permettra de renforcer la formation médicale et les compétences des futures générations de médecins. La BEI se réjouit de pouvoir s’appuyer sur la mise en œuvre réussie du prêt-programme pour l’enseignement supérieur en Roumanie et de soutenir de nouveaux investissements dans le domaine de l’enseignement et de la recherche dans les universités roumaines », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Ce financement à long terme (25 ans) constitue le premier soutien accordé par la BEI à l’investissement dans l’enseignement supérieur en faveur de cette université et le cinquième prêt octroyé par la BEI à une université dans le pays. Le prêt de la BEI est appuyé par le Fonds européen pour les investissements stratégiques.

Ce nouveau financement consacre le déploiement réussi du soutien simplifié de 100 millions d’EUR de la BEI à l’investissement universitaire en Roumanie, lancé en 2020. Une initiative s’inscrivant dans son prolongement d’un montant maximal de 200 millions d’EUR, qui devrait être mise en œuvre au cours de la période 2024-2028, est en cours d’instruction par les services de la Banque, afin de continuer à soutenir les établissements d’enseignement supérieur du pays.

L’université George Emil Palade a également bénéficié de conseils techniques et financiers fournis par la Plateforme européenne de conseil en investissement, initiative conjointe de la BEI et de la Commission européenne. Des experts de la BEI et des consultants externes ont apporté à l’université un ensemble complet de services consultatifs pour l’aider à élaborer une proposition d’investissement solide et faciliter son accès au financement.

S’appuyer sur le soutien de la BEI pour investir dans les universités roumaines

La BEI a appuyé la rénovation d’autres établissements d’enseignement supérieur en Roumanie, notamment de l’université polytechnique et de la faculté de médecine de Bucarest, de l’université technique de Cluj-Napoca ainsi que de l’université de Babeș-Bolyai.

En 31 ans, le Groupe BEI a fourni plus de 18 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur l’ensemble du territoire roumain.

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Elle offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. S’appuyant sur le succès de la Plateforme de conseil et d’autres programmes en la matière, la BEI et la Commission européenne sont convenues de fournir une expertise technique, financière et stratégique aux promoteurs de projets, aux autorités régionales et nationales ainsi qu’aux intermédiaires financiers dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU.