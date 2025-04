Education et formation

L’éducation et la formation sont sans doute les outils les plus efficaces pour soutenir l’autonomisation et le développement des personnes. Les connaissances et les compétences sont indispensables pour favoriser l’employabilité et l’inclusion sociale, tandis que la recherche et l’innovation sont essentielles pour rendre la société plus compétitive et créer de nouveaux emplois.

La BEI investit dans l’éducation, la recherche et l’innovation afin de surmonter les faiblesses structurelles de l’économie européenne et d’améliorer sa compétitivité et sa durabilité.

En savoir plus sur nos activités dans les domaines de l’innovation, du numérique et du capital humain