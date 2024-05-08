Créatrice de nouvelles perspectives académiques et professionnelles pour les futurs entrepreneurs et entrepreneuses, l’école Nova School of Business and Economics enrichit l’offre universitaire au Portugal.
Le nouveau campus de l’école Nova School of Business and Economics (Nova SBE) marque une étape importante pour l’enseignement supérieur au Portugal.
Situé à Carcavelos sur une superficie de 84 000 m2, le nouveau campus a transformé l’écosystème universitaire portugais. Quelque 3 200 étudiants profitent aujourd’hui de son environnement plein de dynamisme.
« C’est un espace ouvert aux personnes, au dialogue et aux nouvelles perspectives, qui permet d’adopter un nouveau mode de vie – le style Nova », déclare Pedro Oliveira, directeur de Nova SBE. « Pour mener à bien notre mission, notre communauté, qui s’attache à développer des talents et des connaissances tout en produisant un impact sur le monde, a été un élément décisif. Grâce à elle, notre établissement a pu enregistrer une forte croissance et s’affirmer comme l’une des principales écoles de gestion d’Europe, comme le montrent les classements actuels du Financial Times. »
Après des travaux qui ont débuté en 2016, le campus a ouvert ses portes dès l’année universitaire 2018-2019, dévoilant des installations modernes, dont des amphithéâtres, des salles de cours, des bureaux, une bibliothèque, des installations sportives et de restauration, sans oublier de nouveaux logements pour les étudiants.
Faisant le lien entre la tradition académique et l’esprit d’entreprise innovant, l’inauguration de Nova SBE a marqué un tournant important.
La faculté d’économie a bénéficié d’un soutien financier au titre du plan d’investissement pour l’Europe, sous la forme d’un prêt de 16 millions d’euros octroyé par la Banque européenne d’investissement (BEI). Ces ressources substantielles ont contribué à faire d’une vision ambitieuse – la construction d’un nouveau campus universitaire – une réalité.
Ce projet a été l’un des premiers au Portugal à bénéficier d’un soutien direct du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Il témoigne de l’engagement de la BEI à soutenir des initiatives qui renforcent la cohésion sociale, économique et territoriale. En investissant dans les connaissances et l’innovation, ce projet ouvre la voie à des générations futures plus qualifiées, tout en favorisant une main-d’œuvre innovante dotée de compétences plus complètes.
L’internationalisation, un élément central
Nova SBE vise à étendre l’influence académique de l’université Nova de Lisbonne et à consolider sa position en tant que pôle d’attraction pour les étudiants, les entreprises et les enseignants du monde entier.
En faisant de l’internationalisation un élément central de sa stratégie, l’école entend se démarquer en tant que structure promouvant le dialogue et la diversité.
En plus d’accroître la capacité physique de Nova SBE, ce projet renforce son engagement en faveur de l’innovation en milieu universitaire et de la recherche-développement.
En mettant en œuvre des méthodes d’enseignement avancées qui mettent l’accent sur l’apprentissage interactif et individualisé, Nova SBE se positionne à l’avant-garde des écoles de commerce en Europe.
« Le financement octroyé par la BEI visait à soutenir l’extension nécessaire du campus de Nova SBE, mais avait également pour grand objectif de contribuer au rôle crucial joué par les universités dans la promotion de l’innovation et de la compétitivité », déclare António Almeida, conseiller principal auprès de la Banque.
S’engager en faveur du talent, de l’innovation et de la durabilité
Des partenariats stratégiques avec d’autres universités de renom et des sociétés internationales permettent à Nova SBE d’attirer des étudiants et des enseignants du monde entier. L’expérience éducative se trouve ainsi enrichie par une diversité de perspectives culturelles et professionnelles. Ces collaborations facilitent les échanges entre universités et les projets de recherche conjointe qui profitent à l’enseignement et à la recherche.
Le campus de Carcavelos est également équipé d’infrastructures modernes. Celles-ci permettent à Nova SBE d’organiser différents événements académiques et professionnels, lui faisant jouer un rôle de pont entre le monde universitaire et celui de l’entreprise.
Le campus sert de pôle pour l’innovation et l’entrepreneuriat. Différents programmes et initiatives ont été mis en place et visent à soutenir les jeunes pousses et les nouvelles entreprises créées par les étudiantes et étudiants actuels et anciens. Nova SBE Venture Lab donne accès à des ressources, à un mentorat et à un réseau d’investisseurs, qui contribuent à transformer des idées innovantes en projets commerciaux viables.
Nova SBE œuvre également à produire un impact social et environnemental. Le campus a été conçu en mettant fortement l’accent sur la durabilité. Pour minimiser son impact environnemental, il a été fait appel à des technologies vertes. Cet engagement en faveur de la durabilité s’inscrit dans le droit fil des objectifs mondiaux de développement durable et souligne le sens des responsabilités dont fait preuve l’établissement en promouvant des pratiques bénéfiques pour la société comme pour l’environnement.
Outre la mise en œuvre de ses programmes universitaires, Nova SBE joue un rôle actif au sein de la communauté locale, en promouvant la culture et le bien-être à travers une gamme d’activités et d’événements culturels ouverts au public. À cette fin, l’école organise notamment des conférences, des séminaires, des ateliers artistiques et musicaux et d’autres initiatives qui renforcent le rôle de l’université en tant que lieu d’apprentissage et de culture.