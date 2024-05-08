Le nouveau campus de l’école Nova School of Business and Economics (Nova SBE) marque une étape importante pour l’enseignement supérieur au Portugal.

Situé à Carcavelos sur une superficie de 84 000 m2, le nouveau campus a transformé l’écosystème universitaire portugais. Quelque 3 200 étudiants profitent aujourd’hui de son environnement plein de dynamisme.

« C’est un espace ouvert aux personnes, au dialogue et aux nouvelles perspectives, qui permet d’adopter un nouveau mode de vie – le style Nova », déclare Pedro Oliveira, directeur de Nova SBE. « Pour mener à bien notre mission, notre communauté, qui s’attache à développer des talents et des connaissances tout en produisant un impact sur le monde, a été un élément décisif. Grâce à elle, notre établissement a pu enregistrer une forte croissance et s’affirmer comme l’une des principales écoles de gestion d’Europe, comme le montrent les classements actuels du Financial Times. »

Après des travaux qui ont débuté en 2016, le campus a ouvert ses portes dès l’année universitaire 2018-2019, dévoilant des installations modernes, dont des amphithéâtres, des salles de cours, des bureaux, une bibliothèque, des installations sportives et de restauration, sans oublier de nouveaux logements pour les étudiants.

Faisant le lien entre la tradition académique et l’esprit d’entreprise innovant, l’inauguration de Nova SBE a marqué un tournant important.

La faculté d’économie a bénéficié d’un soutien financier au titre du plan d’investissement pour l’Europe, sous la forme d’un prêt de 16 millions d’euros octroyé par la Banque européenne d’investissement (BEI). Ces ressources substantielles ont contribué à faire d’une vision ambitieuse – la construction d’un nouveau campus universitaire – une réalité.

Ce projet a été l’un des premiers au Portugal à bénéficier d’un soutien direct du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Il témoigne de l’engagement de la BEI à soutenir des initiatives qui renforcent la cohésion sociale, économique et territoriale. En investissant dans les connaissances et l’innovation, ce projet ouvre la voie à des générations futures plus qualifiées, tout en favorisant une main-d’œuvre innovante dotée de compétences plus complètes.