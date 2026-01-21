Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Services de conseil

Soutenir les projets à fort impact, les marchés et les compétences

Obtenir notre catalogue de produits  

Les services de conseil de la BEI fournissent des conseils d’experts pour développer les marchés, renforcer les capacités et soutenir des projets à fort impact. Nous aidons les entreprises et le secteur public à prendre des décisions d’investissement éclairées et à accéder à une offre plus vaste de prêts ou d’autres financements.

Collaborant avec des clients dans toute l’UE et au-delà, nous adaptons nos solutions aux besoins de chacun d’entre eux, en les aidant à mieux financer leurs projets et à mieux investir, tout en contribuant à la réalisation des priorités stratégiques du Groupe BEI.

Notre modèle de prestation souple combine des compétences internes et externes, ainsi que des partenariats avec des institutions internationales ; il repose notamment sur des travaux menés dans le cadre de mandats de l’UE et autres.

Cela nous permet de :

  • maximiser l’impact des fonds publics ;
  • améliorer la qualité des projets ;
  • accélérer l’accès au financement.

Notre offre

Les services de conseil de la BEI fournissent un large éventail de services pour aider les clients à planifier, préparer et mettre en œuvre des projets bancables.

Soutien à la réalisation de projets Développement de marchés Renforcement des capacités

Concrétiser vos projets

Nous soutenons des projets à fort impact tout au long de leur cycle de vie, depuis leur conception et leur préparation jusqu’à leur mise en œuvre. Nous fournissons également des conseils financiers en matière d’investissements.

Nos services de conseil renforcent la qualité et la maturité des projets, contribuant ainsi à surmonter les obstacles et à obtenir des financements, notamment de la part de la Banque européenne d’investissement. Nous apportons également notre aide pour la mise en œuvre et l’exploitation des projets, en accélérant le décaissement des fonds. En s’appuyant sur leur expérience acquise dans différents pays et secteurs, nos équipes mettent en pratique les enseignements tirés afin d’offrir un maximum d’avantages à nos clients.

Parcourir nos services :

 
 Resultats    sur  
 

Évaluation et développement de nouveaux marchés

Nous repérons les lacunes du marché et concevons des solutions pour mettre en place des instruments financiers, des plateformes d’investissement et des mécanismes de panachage de ressources.

Parcourir nos services :

 
 Resultats    sur  
 

Développement des connaissances, des partenariats et des réseaux

Nous aidons les clients et les institutions partenaires à renforcer les capacités et les compétences dont ils ont besoin pour élaborer et mettre en œuvre des projets et des programmes d’investissement conformes aux normes européennes.

Nos services de conseil portent sur la durabilité environnementale et sociale, sur le respect des règles en matière d’aides d’État et sur la promotion des bonnes pratiques. Nous sensibilisons également aux possibilités de financement à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne.

Accéder à nos ressources en ligne.

Parcourir nos services :

 
 Resultats    sur  
 

Qui soutenons-nous ?

Les services de conseil de la BEI collaborent avec un large éventail de clients dans l’Union européenne et dans le monde entier :

  • Secteur public : États membres et autorités de pays partenaires, banques centrales, autorités centrales et locales, villes, autorités de gestion des fonds en gestion partagée de l’UE, entités publiques
  • Secteur privé : petites et moyennes entreprises (PME), entreprises de taille intermédiaire (ETI), entreprises axées sur la recherche, entreprises innovantes
  • Intermédiaires financiers : institutions nationales de promotion économique, banques commerciales, organismes de microfinancement, fonds d’investissement

Les services de conseil veillent à ce que les missions soient adaptées aux besoins spécifiques des clients tout en restant en phase avec les grandes priorités de l’UE.

Obtenir notre soutien

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir un soutien consultatif de la part de nos experts ?

Nous contacter  

Zoom

Les services de conseil de la BEI en 2024

Les services de conseil de la Banque européenne d’investissement constituent un élément essentiel de son activité. Ils contribuent à développer les marchés, à améliorer les compétences des clients et à soutenir les idées à fort impact. En fournissant des conseils et une assistance technique adaptés, nos services aident à financer plus de projets, à mieux investir et à répondre à nos priorités fondamentales.

Lire notre publication en ligne et obtenir des informations détaillées  

Récits à la une

  • 2 février 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 8 janvier 2026

    Mettre le CO2 sous clé

    Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone

    Environnement Climat Services de conseil Décarbonation Émissions Fonds pour l’innovation Grèce Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
  • 18 décembre 2025

    ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI

    Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.

    Emploi Eau Institutional Assainissement Climat Services de conseil Économies d’énergie Politiques de la BEI Gestion de l'eau et des eaux usées Action en faveur du climat Durabilité Espagne Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 20 novembre 2025

    Le métro de Bucarest se modernise à nouveau

    Avec l’aide des services de conseil de la BEI, la capitale de la Roumanie modernise son métro : sécurité, connectivité et durabilité pour des millions d’usagers.

    Infrastructures Aménagement urbain Transports Jaspers Climat Services de conseil Instruments financiers Roumanie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
  • 15 octobre 2025

    L’investissement se met au vert

    Grâce au programme de la BEI, des banques de Macédoine du Nord aident les entreprises à investir dans l’action pour le climat

    PME Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Climat Services de conseil Énergies renouvelables Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 11 septembre 2025

    New energy programme in Cyprus for batteries, solar

    Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI

    Environnement Santé et sciences de la vie Jaspers Climat Services de conseil Instruments financiers Technologies Solutions de développement Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
Listes des bénéficiaires et des prestataires de services

Nos produits et services

Nous appuyons des projets qui accélèrent la transition écologique, stimulent l’innovation technologique, renforcent la sécurité et la défense et soutiennent la cohésion régionale et la mise en place d’infrastructures sociales. Notre engagement en faveur du développement international et de l’intégration des marchés des capitaux assure une forte présence de l’Europe à l’échelle mondiale. Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’UE et partout ailleurs dans le monde.

Prêts

La BEI prête à des clients de toutes dimensions dans le but de soutenir la croissance durable et la création d’emplois.

Fonds propres

Nos investissements en fonds propres et dans des fonds permettent de stimuler et de mobiliser des capitaux privés.

Garanties

Couverture des risques des projets de grande et petite dimension, ainsi que des portefeuilles de prêts

Services de conseil

Un savoir-faire technique et financier au service de nos clients