Les services de conseil de la BEI fournissent des conseils d’experts pour développer les marchés, renforcer les capacités et soutenir des projets à fort impact. Nous aidons les entreprises et le secteur public à prendre des décisions d’investissement éclairées et à accéder à une offre plus vaste de prêts ou d’autres financements.

Collaborant avec des clients dans toute l’UE et au-delà, nous adaptons nos solutions aux besoins de chacun d’entre eux, en les aidant à mieux financer leurs projets et à mieux investir, tout en contribuant à la réalisation des priorités stratégiques du Groupe BEI.

Notre modèle de prestation souple combine des compétences internes et externes, ainsi que des partenariats avec des institutions internationales ; il repose notamment sur des travaux menés dans le cadre de mandats de l’UE et autres.

Cela nous permet de :