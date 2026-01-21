Notre offre
Les services de conseil de la BEI fournissent un large éventail de services pour aider les clients à planifier, préparer et mettre en œuvre des projets bancables.
Concrétiser vos projets
Nous soutenons des projets à fort impact tout au long de leur cycle de vie, depuis leur conception et leur préparation jusqu’à leur mise en œuvre. Nous fournissons également des conseils financiers en matière d’investissements.
Nos services de conseil renforcent la qualité et la maturité des projets, contribuant ainsi à surmonter les obstacles et à obtenir des financements, notamment de la part de la Banque européenne d’investissement. Nous apportons également notre aide pour la mise en œuvre et l’exploitation des projets, en accélérant le décaissement des fonds. En s’appuyant sur leur expérience acquise dans différents pays et secteurs, nos équipes mettent en pratique les enseignements tirés afin d’offrir un maximum d’avantages à nos clients.
Évaluation et développement de nouveaux marchés
Nous repérons les lacunes du marché et concevons des solutions pour mettre en place des instruments financiers, des plateformes d’investissement et des mécanismes de panachage de ressources.
Développement des connaissances, des partenariats et des réseaux
Nous aidons les clients et les institutions partenaires à renforcer les capacités et les compétences dont ils ont besoin pour élaborer et mettre en œuvre des projets et des programmes d’investissement conformes aux normes européennes.
Nos services de conseil portent sur la durabilité environnementale et sociale, sur le respect des règles en matière d’aides d’État et sur la promotion des bonnes pratiques. Nous sensibilisons également aux possibilités de financement à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne.
Qui soutenons-nous ?
Les services de conseil de la BEI collaborent avec un large éventail de clients dans l’Union européenne et dans le monde entier :
- Secteur public : États membres et autorités de pays partenaires, banques centrales, autorités centrales et locales, villes, autorités de gestion des fonds en gestion partagée de l’UE, entités publiques
- Secteur privé : petites et moyennes entreprises (PME), entreprises de taille intermédiaire (ETI), entreprises axées sur la recherche, entreprises innovantes
- Intermédiaires financiers : institutions nationales de promotion économique, banques commerciales, organismes de microfinancement, fonds d’investissement
Les services de conseil veillent à ce que les missions soient adaptées aux besoins spécifiques des clients tout en restant en phase avec les grandes priorités de l’UE.
Obtenir notre soutien
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir un soutien consultatif de la part de nos experts ?
