Huit avantages clés
Tarification attrayante
La tarification des prêts reflète les conditions de financement avantageuses dont bénéficie la BEI sur le marché.
Longues durées
Nos conditions de financement sont adaptées à la durée de vie économique de chaque projet – qui dépasse parfois 30 ans !
Jusqu’à 50 % du coût du projet financé
Nous finançons généralement jusqu’à 50 % du coût total d’un projet à l’aide de prêts à partir de 25 millions d’EUR ou d’un montant inférieur dans certains cas.
Appui aux petites entreprises
Dans le cadre de nos prêts intermédiés, nos partenaires mettent à la disposition des petites et moyennes entreprises des financements d’un montant maximal de 12,5 millions d’EUR.
Soutien aux projets
Nous proposons notre savoir-faire concernant les aspects financiers et techniques de la préparation d’un projet, selon les besoins.
Financements panachés
Un financement peut être associé à d’autres ressources comme des instruments financiers ou des aides non remboursables de l’UE ou d’autres donateurs.
Effet de signal
Les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide à attirer de nouveaux investisseurs.
Financement sur mesure
Les prêts peuvent être garantis ou non et offrent différents niveaux de subordination. Selon le projet, les prêts peuvent même être liés à la croissance de l’entreprise.
Produits de prêt
Prêts destinés au secteur public
Prêts à partir de 25 millions d’EUR à des entités du secteur public et destinés à financer un seul grand projet d’investissement ou un programme d’investissement qui correspondent à une ou plusieurs priorités de la BEI.
Prêts-cadres pour le secteur public
Prêts flexibles destinés à financer un programme d’investissement composé de projets de petite dimension. Le prêt s’accompagne d’objectifs prédéfinis qui correspondent à une ou plusieurs priorités de la BEI.
Prêts intermédiés pour les PME, les entreprises de taille intermédiaire et d’autres priorités
Acheminés par l’intermédiaire d’institutions financières, ces prêts visent à améliorer l’accès au financement et les conditions de financement pour les PME et les ETI.
Prêts destinés au secteur privé
Prêts à des entités du secteur privé et destinés à financer des projets ou programmes d’investissement qui correspondent à une ou plusieurs priorités de la BEI. Ce produit inclut des financements par emprunt ou dette hybride.
Microfinance
Des microcrédits et des services d’assistance technique destinés à aider les personnes exclues de l’économie et n’ayant pas accès aux services bancaires, par l’intermédiaire d’organismes de microcrédit et de fonds d’investissement.
Comment obtenir un soutien ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Nos produits et services
La BEI prête à des clients de toutes dimensions dans le but de soutenir la croissance durable et la création d’emplois.
Nos investissements en fonds propres et par l’intermédiaire de fonds permettent de stimuler et mobiliser des capitaux privés.
Couverture des risques des projets de grande et petite dimension, ainsi que des portefeuilles de prêts.
