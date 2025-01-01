Quatre avantages clés
Financement sur mesure
Il est possible d’envisager des structures de garantie avec ou sans mise de fonds.
Atténuation des risques
Protection contre le risque de crédit et réduction possible de l’affectation en capital économique du portefeuille.
Durées flexibles
Durée de la garantie liée au profil d’échéances de l’encours sous-jacent.
Effet de signal
Les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide à attirer de nouveaux investisseurs.
Produits de garanties
Garanties en faveur des PME, des entreprises de taille intermédiaire et pour d’autres objectifs
En couvrant une partie des pertes éventuelles d’un portefeuille de prêts, nos garanties permettent de mobiliser des financements supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire.
Rehaussement de crédit pour financement sur projet
Financements subordonnés, garanties avec ou sans mise de fonds et lignes de crédit conditionnelles destinées à rehausser la qualité de crédit et (ou) à relever la note de la dette de premier rang.
Comment obtenir un soutien ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Nos produits et services
We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.
La BEI prête à des clients de toutes dimensions dans le but de soutenir la croissance durable et la création d’emplois.
Nos investissements en fonds propres et par l’intermédiaire de fonds permettent de stimuler et mobiliser des capitaux privés.
Couverture des risques des projets de grande et petite dimension, ainsi que des portefeuilles de prêts.
Un savoir-faire technique et financier au service de nos clients.