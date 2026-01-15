Fonds d’investissement

Les stratégies d’investissement qui correspondent à une ou plusieurs priorités de la BEI. L’entité gestionnaire du fonds veille à ce que les entreprises en portefeuille effectuent des investissements en rapport avec des projets bien définis et viables économiquement dans les domaines de l’action en faveur du climat et des infrastructures.

Le montant de notre investissement se situe généralement entre 25 et 60 millions d’euros, mais il peut aller jusqu’à 200 millions d’euros sous certaines conditions. La BEI ne détient pas l’engagement le plus important dans un fonds et n’investit pas dans des fonds à capital variable (fonds permanents), à moins qu’une solution de désengagement soit définie au préalable pour son investissement. La BEI peut également co-investir dans des entreprises bénéficiaires à condition que celles-ci soient financées et gérées par le fonds dans lequel la BEI a investi. Sont admissibles des équipes d’investissement débutantes comme expérimentées.

La Banque vise des rendements conformes aux normes du marché, sous la forme d’intérêts versés ou capitalisés, d’une participation aux bénéfices, de droits de participation au capital ou d’autres dispositifs de participation.

