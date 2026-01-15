Fonds d’investissement

Six avantages clés
Volumes d'investissement importants
Nos investissements représentent de 10 % à 20 % de la taille du fonds, avec un plafond de 25 %.
Durées flexibles
Des durées qui reflètent la durée de vie du fonds – normalement de 10 à 12 ans.
Approche passive
Les décisions d’investissement sont déléguées à l’entité gestionnaire du fonds.
Accès à des projets d’envergure
Les co-investissements dans des projets ou des sociétés en portefeuille permettent à des fonds de petite taille de participer à des projets plus importants.
Effet de signal
Le soutien de la BEI est souvent perçu par les investisseurs privés comme un sceau d’approbation, qui mobilise des financements supplémentaires et renforce l’impact exercé par la Banque.
Capital accessible
Disponible pour les équipes d’investissement débutantes ou expérimentées, dans tous les domaines d’activité de la BEI.
Domaines admissibles
Investissements dans les fonds de participation ou les fonds de dette qui ciblent des projets liés à l’action climatique et (ou) aux infrastructures. Nous nous engageons aussi dans des co-investissements sous forme d’apports de fonds propres et de dette hybride avec des partenaires d’investissement et des fonds de premier rang.
Admissibilité
Qui peut en bénéficier ?
- Fonds privés
- Fonds captifs ou plateformes d’investissement promus par des entités du secteur public
Les stratégies d’investissement qui correspondent à une ou plusieurs priorités de la BEI. L’entité gestionnaire du fonds veille à ce que les entreprises en portefeuille effectuent des investissements en rapport avec des projets bien définis et viables économiquement dans les domaines de l’action en faveur du climat et des infrastructures.
Le montant de notre investissement se situe généralement entre 25 et 60 millions d’euros, mais il peut aller jusqu’à 200 millions d’euros sous certaines conditions. La BEI ne détient pas l’engagement le plus important dans un fonds et n’investit pas dans des fonds à capital variable (fonds permanents), à moins qu’une solution de désengagement soit définie au préalable pour son investissement. La BEI peut également co-investir dans des entreprises bénéficiaires à condition que celles-ci soient financées et gérées par le fonds dans lequel la BEI a investi. Sont admissibles des équipes d’investissement débutantes comme expérimentées.
La Banque vise des rendements conformes aux normes du marché, sous la forme d’intérêts versés ou capitalisés, d’une participation aux bénéfices, de droits de participation au capital ou d’autres dispositifs de participation.
Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions.
Investissements dans des fonds de dette et de participation axés sur le développement du secteur privé et (ou) la poursuite d’objectifs sociaux, principalement en dehors de l’UE. Nous nous engageons aussi dans des co-investissements sous forme d’apports de fonds propres et de dette hybride avec des partenaires d’investissement et des fonds de premier rang.
Le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI, investit dans des fonds de capital-risque et de capital-investissement qui appuient les petites entreprises innovantes et à forte croissance en Europe.
Admissibilité
Qui peut en bénéficier ?
Fonds privés et fonds captifs ou plateformes d’investissement promues par des banques ou institutions nationales de promotion économique :
- Fonds de capital de croissance
- Fonds de capital-risque
- Fonds de microfinance
- Fonds d’impact social
- Fonds de dette sélectifs ou granulaires
Le montant de notre investissement se situe entre 5 et 100 millions d’euros. La BEI ne détient pas l’engagement le plus important dans un fonds et n’investit pas dans des fonds à capital variable (fonds permanents). La BEI peut également co-investir dans des entreprises bénéficiaires à condition que celles-ci soient financées et gérées par le fonds dans lequel la BEI a investi. La Banque vise des rendements conformes aux normes du marché, sous la forme d’intérêts versés ou capitalisés, d’une participation aux bénéfices, de droits de participation au capital ou d’autres dispositifs de participation.
Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions.
- Fonds de participation ou de dette (fonds mezzanine compris) soutenant des PME et des ETI
- Fonds captifs ou plateformes d’investissement promus par des institutions ou banques nationales de promotion économique
- Cofinancement
- Microfinance
- Co-investissements
