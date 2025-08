Le grand problème des crevettes à pattes blanches, c’est qu’elles sont si savoureuses qu’on n’en a jamais assez. La demande de crevettes augmente de 8 % par an. En effet, compte tenu de la croissance démographique mondiale, ces délicieux crustacés riches en protéines et pauvres en matières grasses sont de plus en plus recherchés pour en faire des barbecues, des currys, des pâtes et des sautés et comme aliments de diètes cétogènes.

Mais répondre à cette demande entraîne un coût environnemental et social très élevé. Les crevettes à pattes blanches figurent sur la liste rouge des produits de la mer de Greenpeace International, en raison de leur lien avec la destruction des mangroves, la surpêche en milieu naturel, la pollution et d’importantes violations des droits humains dans certains pays.

La société Oceanloop, basée à Munich, entend remédier à ce problème. « Notre technologie d’élevage de crevettes en intérieur, entièrement automatisée, ne subit pas d’interruptions du fait des variations climatiques, de sorte que nous pouvons fonctionner jour et nuit, en hiver comme en été, presque partout dans le monde », déclare Fabian Riedel, directeur général de l’entreprise.

La société de technologie aquacole a mis au point un nouveau type d’élevage de crevettes qui permettra d’élever et de transformer sur terre des fruits de mer populaires dans des climats plus froids, comme celui de l’Europe, avec un impact environnemental minimal et des conditions optimales pour les animaux.