Prêt d’amorçage-investissement : de quoi parle-t-on ?

Le prêt d’amorçage-investissement est octroyé à une entreprise en phase de démarrage afin de lui procurer des liquidités entre deux levées de fonds. Il est rarement utilisé comme solution de financement à long terme. En règle générale, il est remboursé dans un délai de 18 mois, qui peut parfois se prolonger jusqu’à deux ou trois ans. Le plus souvent, les prêteurs (des fonds ou des banques) du secteur privé s’attendent à être remboursés à partir du produit du cycle de financement suivant. Ils restent toutefois très étroitement liés aux investisseurs en capital-risque et il n’est pas rare de voir une entreprise bénéficier de tels prêts à de multiples reprises pendant son développement.

Depuis combien de temps le prêt d’amorçage-investissement existe-t-il ?

Les prêts d’amorçage-investissement sont apparus pour la première fois dans les années 1960 et 1970 en Californie. Ils étaient alors principalement utilisés comme instrument de crédit-bail pour l’acquisition de machines. À l’époque, l’activité de la Silicon Valley tournait principalement autour du silicium et de la production de puces électroniques, et les jeunes entreprises devaient investir dans d’onéreuses machines. Dans les années 1980, la Silicon Valley Bank et d’autres fonds privés ont commencé à accorder des prêts d’amorçage-investissement aux entreprises afin qu’elles n’aient pas à multiplier les levées de capitaux, étant donné le caractère chronophage et dilutif de celles-ci. Au fur et à mesure que l’activité de capital-risque prenait de l’ampleur et que de nouveaux acteurs intégraient la scène des start-up, davantage de petites banques et de petits fonds ont commencé à prêter des montants modiques aux entreprises en phase de démarrage. D’instrument servant à financer des actifs, le prêt d’amorçage-investissement a alors commencé à prendre la forme que nous lui connaissons aujourd’hui.

Quelle est la place du prêt d’amorçage-investissement en Europe ?

Il est difficile de répondre précisément à cette question. Ce que nous savons aujourd’hui repose sur un petit nombre d’études internes ou de marché ainsi que sur des faits anecdotiques. Nous estimons qu’en Europe, les prêts d’amorçage-investissement représentent environ 3 % des transactions annuelles de capital-risque (en montant). Aux États-Unis, en revanche, elles représenteraient environ 15 % selon des études.

Prêt d’amorçage-investissement de la Banque européenne d’investissement : qu’a-t-il de si spécial ?

Nous le voyons un peu comme une sorte de prêt étudiant octroyé à une jeune entreprise qui a entamé sa trajectoire, achevé des études préalables et est désormais prête à passer à l’étape suivante. À l’instar des étudiants, ces entreprises n’ont généralement ni actifs ni bilan de rendement à présenter et les banques prêteuses s’attendent à être remboursées sur leurs bénéfices futurs potentiels.

À la Banque européenne d’investissement, nous souhaitons voir des entreprises innovantes soutenues par de bons investisseurs en fonds propres, gérées par des équipes compétentes, et qui remédient aux défaillances du marché ou présentent de bonnes perspectives. Nous avons une vision à long terme. Lorsque nous prêtons, nous nous assurons que le chiffre d’affaires de l’entreprise lui permettra de nous rembourser et nous sommes prêts à accompagner nos clients sur des périodes de cinq ou sept ans, voire plus. En cela, nous nous différencions de la plupart des autres investisseurs en capital-risque, qui veulent généralement être remboursés dans un délai allant d’un à trois ans. Nous sommes des investisseurs patients qui aspirent à soutenir la croissance à long terme des entreprises.

Quelle est la différence entre le prêt d’amorçage-investissement et le capital-risque ?

Le prêt d’amorçage-investissement est un complément au capital-risque. Le capital-risque est un socle essentiel pour les nouvelles entreprises. Il faut des personnes motivées par des incitations financières appropriées ou qui ont mis leurs propres intérêts en jeu : les fondateurs et investisseurs propriétaires d’une entreprise, qui apportent à celle-ci non seulement du capital mais aussi des connaissances. Le capital-risque est synonyme d’investisseurs actifs qui non seulement achètent des participations dans les entreprises, mais les conseillent et les aident également à s’adapter aux buts qu’elles poursuivent. Pour cela, ils s’appuient sur leur expérience acquise en collaborant avec des entreprises similaires.

Le prêt d’amorçage-investissement ne comporte pas tous ces éléments. C’est un instrument complémentaire, qui apporte un plus. Lorsqu’une société, sa direction, son produit, ses autres investisseurs, ses fondateurs, etc., nous inspirent confiance, nous pouvons lui fournir un prêt qui l’aidera à se développer, afin qu’elle puisse atteindre son prochain jalon plus rapidement. Lorsque l’entreprise se tournera à nouveau vers le marché pour lever de nouveaux fonds, elle aura quelque chose de plus à montrer. Le prêt d’amorçage-investissement est sans effet de dilution pour ses investisseurs initiaux ou ses fondateurs. Lorsque nous octroyons ce type de prêt à une entreprise, nous ne devenons pas ses actionnaires, pas plus que nous nous mêlons de sa gestion. Le développement peut ainsi se poursuivre sans que les fondateurs et les premiers investisseurs aient à céder tout de suite leurs participations à des tiers.

La Banque européenne d’investissement collabore-t-elle avec des capital-risqueurs ?

Plus de la moitié de nos opérations nous sont apportées par des fonds de capital-risque. Ceux-ci nous contactent, nous disent avoir investi dans une entreprise X et sollicitent notre aide en vue de soutenir cette dernière. Ils s’adressent à nous car ils savent qu’ils trouveront en nous un partenaire fiable et adepte d’un audit préalable méticuleux. Notre engagement d’investisseur patient est également un signe supplémentaire d’approbation, qui améliore les perspectives de la nouvelle entreprise.

Quels sont les éléments que la BEI passe en revue lorsqu’un prêt d’amorçage-investissement est envisagé ?

Les capital-risqueurs s’intéressent à l’équipe, à la réussite passée et aux connaissances spécifiques de l’entreprise. Ils examinent le marché, les ressources de l’entreprise et les difficultés qu’elle pourrait rencontrer en cherchant à recruter les bonnes personnes, mais aussi la demande, le potentiel d’évolutivité de l’entreprise et ainsi de suite. Les capital-risqueurs doivent tenir compte de leurs rendements potentiels et de la façon dont ils peuvent contrôler l’investissement, car c’est ainsi qu’ils se protègent. Notre analyse est identique. Toutefois, en tant qu’institution de l’UE, nous nous intéressons non seulement aux aspects économiques, mais aussi à l’impact stratégique. Nous évaluons les technologies ou les entreprises qui nous sont présentées à travers le prisme des objectifs d’innovation et d’impact de l’UE. Il s’agit d’une couche analytique supplémentaire de l’audit préalable, généralement appréciée par les entreprises parce qu’un accord de prêt avec la Banque européenne d’investissement est considéré par d’autres acteurs du marché comme un vote de confiance de poids.

Quels sont les avantages des prêts d’amorçage-investissement ?

Ce type de prêt offre aux entreprises ayant une idée claire de leur trajectoire de développement les ressources nécessaires pour investir dans leur activité et croître sans devoir constamment lever des fonds ni céder une partie de leur capital à des tiers. La direction peut se concentrer sur le développement de l’entreprise plutôt que sur une incessante recherche de fonds. En outre, avoir recours à un prêt d’amorçage-investissement permet d’éviter l’arrivée au conseil d’administration d’un tiers dont les objectifs pourraient être différents des vôtres. Une entreprise en phase de démarrage qui fait l’objet d’investissements en fonds propres reçoit non seulement de l’argent, mais aussi différents types de contributions de la part des investisseurs. Le prêt d’amorçage-investissement permet d’obtenir des moyens supplémentaires sans pour autant perturber l’équilibre des relations avec les investisseurs existants et sans diluer leur participation. Les fondateurs d’origine et les premiers bailleurs de fonds des entreprises en tirent les avantages les plus substantiels.

Quels sont les avantages du prêt d’amorçage-investissement pour l’activité de l’entreprise ?

Le prêt d’amorçage-investissement donne également à une entreprise davantage de temps pour se développer avant sa prochaine levée de fonds, moment auquel certains investisseurs pourraient décider de se désengager, de nouveaux investisseurs de participer, ou avant son introduction en Bourse. Plus une entreprise a de temps pour se développer entre deux cycles de financement, plus il lui sera possible d’attirer de nouveaux clients, d’enregistrer davantage de ventes, d’ouvrir d’autres bureaux, d’embaucher du nouveau personnel. Des entreprises prospères en phase de démarrage peuvent connaître une croissance exponentielle. Reporter une nouvelle levée de fonds leur permet d’améliorer considérablement leur valorisation.

Et les inconvénients ?

Bien entendu, tout n’est pas parfait. Le principal inconvénient reste lié à la complexité du processus. L’approbation d’un prêt d’amorçage-investissement par la BEI peut prendre jusqu’à neuf mois car, contrairement à d’autres fournisseurs de ce type de produit, la Banque européenne d’investissement effectue un audit préalable technique approfondi, ainsi qu’un audit préalable financier. Cela peut parfois se révéler problématique pour une jeune pousse qui démarre, mais les entreprises qui décident de faire appel à nous savent que nous sommes des investisseurs de long terme et qu’un financement de la Banque européenne d’investissement est considéré comme un gage de reconnaissance à même d’attirer d’autres investisseurs. Les entreprises bénéficiaires d’un prêt d’amorçage-investissement de la Banque européenne d’investissement réussissent généralement à lever 2,5 fois plus de fonds par la suite et jusqu’à huit à douze fois plus pendant la durée de vie de notre financement. L’approche à long terme de la Banque européenne d’investissement est également synonyme de stabilité, ce qui est extrêmement important pour de nombreuses entreprises en phase de démarrage liées aux nouvelles technologies.

Quels types d’entreprises peuvent bénéficier d’un prêt d’amorçage-investissement ?

Le marché met des prêts d’amorçage-investissement à la portée de toutes sortes de jeunes entreprises, mais la Banque européenne d’investissement les réserve à des entreprises innovantes ayant déjà mené à bien un ou deux cycles de financement avec des investisseurs privés. Nous sommes un bailleur de fonds du secteur public et notre stratégie consiste à soutenir les technologies et les innovations en phase avec les objectifs stratégiques à long terme de l’UE. Comptant quelque 200 entreprises, notre portefeuille de prêts d’amorçage-investissement est pour moitié lié aux biotechnologies et aux sciences de la vie, tandis qu’un quart concerne les secteurs de la sécurité logicielle et de l’intelligence artificielle. L’activité des entreprises restantes relève principalement de secteurs de l’industrie 4.0 comme la robotique et les nouveaux matériaux. Tout type d’entreprise en phase de démarrage peut introduire une demande. Nous considérons toutefois l’innovation comme un ingrédient clé. Dans les années à venir, nous nous attendons à être sollicités par davantage d’entreprises issues des secteurs liés à la transition écologique.

Mon entreprise pourrait-elle bénéficier d’un prêt d’amorçage-investissement de la BEI ?

Votre entreprise devra être en mesure de démontrer qu’elle est innovante, qu’elle prévoit d’apporter, si ce n’est déjà fait, un élément de rupture sur le marché, idéalement dans un domaine constituant une priorité stratégique pour l’Union européenne. Nous ne financerions pas un site web de jeux d’argent et de hasard. Mais votre entreprise a toutes ses chances si elle investit dans l’innovation, à un niveau supérieur à la moyenne, dans un domaine relevant des objectifs stratégiques actuels de l’UE, par exemple les technologies vertes et circulaires, l’intelligence artificielle, l’industrie 4.0, les sciences de la vie et les biotechnologies, l’aérospatiale ou les nouveaux matériaux.

Autre critère, nous ne pouvons consentir des prêts d’amorçage-investissement qu’à des entreprises ayant déjà mené à bien au moins un ou deux cycles de financement auprès d’investisseurs privés. Il s’agit d’un point crucial pour la BEI, qui n’a nullement l’intention de dire aux entreprises comment gérer leurs activités. Nous voulons pouvoir nous fier aux entreprises dans lesquelles nous investissons ainsi qu’à leurs structures de gouvernance. Bon nombre d’entreprises de notre portefeuille de prêts d’amorçage-investissement ont précédemment collaboré avec des fonds soutenus par le Fonds européen d’investissement, par exemple.

Enfin, la Banque européenne d’investissement a pour politique de ne pas financer plus de la moitié du plan d’investissement d’une entreprise. Celle-ci doit être en mesure de nous montrer de quelle manière elle se procurera le solde du financement. Cela ne signifie pas qu’un engagement financier doit déjà être en place lorsqu’elle fait appel à nous. Mais, pour solliciter un prêt d’amorçage-investissement auprès de la Banque européenne d’investissement, l’entreprise devra démontrer qu’elle a une idée suffisamment précise de la provenance du reste des fonds nécessaires. Nous nous assurons ainsi que notre participation au financement de l’entreprise n’aura pas un effet de repoussoir sur le capital privé. Nous lui demandons également de nous montrer que ses propres intérêts sont en jeu, de manière proportionnelle au risque que nous prenons. Cela signifie que l’intérêt économique que l’on nous demande de prendre dans une entreprise doit être proportionnel à celui que détiennent les personnes qui en sont à l’origine.

Quel est le taux d’intérêt d’un prêt d’amorçage-investissement classique ?

Bien qu’il s’agisse d’un prêt, le risque pris par le prêteur est dans ce cas généralement beaucoup plus élevé que celui qu’une banque traditionnelle aurait accepté de prendre avec une entreprise établie. Par conséquent, le prix de cette forme de financement est habituellement supérieur à celui d’un prêt normal. Cependant, le prêt d’amorçage-investissement est également plus avantageux pour les investisseurs et les fondateurs initiaux d'une société. Comparativement, un apport de fonds propres aurait généralement signifié devoir céder une partie de l’entreprise assortie de tous les gains et avantages futurs y associés.

Il n’existe pas de mécanisme standard unique de tarification du prêt d’amorçage-investissement sur le marché. En règle générale, le prêteur atteint son rendement cible au moyen d’une combinaison de paiements d’intérêts réguliers, d’intérêts différés payables à l’échéance, de différentes formes de frais, de droits de participation au capital et d’autres clauses d’intéressement qui lui permettent de participer partiellement à la réussite de l’entreprise qu’il appuie. Le rapport entre ces éléments de tarification est principalement déterminé par le type d’entreprise et ses perspectives. Le plus souvent, les prêts d’amorçage-investissement prévoient le paiement régulier d’un taux d’intérêt modique, la couverture ponctuelle de certains frais, ainsi que l’attribution d’une petite partie des options sur titres aux fournisseurs du prêt d’amorçage-investissement.