Agriculture et bioéconomie

L’agriculture et la bioéconomie sont des moteurs importants de la croissance économique dans les régions rurales et côtières du monde. Elles jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité alimentaire, un régime alimentaire sain et une résilience face aux changements climatiques. Dans de nombreux pays du monde, elles sont au cœur de l’entrepreneuriat local, de l’emploi et du développement social.

À la Banque européenne d’investissement (BEI), nous finançons des projets couvrant les chaînes de valeur de l’agriculture, de la pêche, de l’alimentation et de la sylviculture, en mettant l’accent sur la qualité et la sécurité alimentaires, le développement rural durable, la production respectueuse du climat, l’innovation et l’utilisation efficace des ressources. Nous favorisons une utilisation innovante et durable des bioressources, indispensable pour rendre l’économie plus verte. 

Grâce à nos financements à long terme et à nos conseils techniques, nous

  • soutenons les exploitants agricoles, les entreprises privées et la société dans son ensemble,
  • favorisons la durabilité environnementale,
  • permettons une réduction des émissions de CO2 de l’agriculture.

7,7 Mrd EUR

de financements ont été alloués par le Groupe BEI au secteur de l’agriculture et de la bioéconomie en 2025

Soutenir les agriculteurs, renforcer les communautés

Découvrez comment le Groupe BEI soutient les agriculteurs et les entreprises à travers l’Europe en finançant l’agriculture et la bioéconomie.

Nos investissements renforcent la sécurité alimentaire, favorisent une production durable et soutiennent le développement rural.

Getty Images

Le Groupe BEI annonce 3 milliards d’euros de financements en faveur de l’agriculture et de la bioéconomie

Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement, a annoncé une enveloppe de 3 milliards d’euros en faveur de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche dans toute l’Europe, ainsi que des mesures visant à renforcer l’assurance agricole. Les prêts du Groupe BEI seront complétés par des contributions d’autres institutions financières participantes, pour débloquer près de 8,4 milliards d’euros d’investissements à long terme en faveur du secteur de la bioéconomie.

En savoir plus  

Nos objectifs

Grâce à notre soutien, nous répondons aux besoins et aux défis de l’agriculture moderne :

Nourrir

une population croissante

Fournir

des moyens de subsistance aux agriculteurs

Protéger

l’environnement

Nos priorités

Nous investissons dans des projets qui

  • visent la mise au point de pratiques et de technologies agricoles innovantes et durables,
  • renforcent l’efficience et la durabilité de la production alimentaire,
  • améliorent l’accès aux financements pour les agriculteurs, les microentreprises et les petites entreprises.
CrowdFarming

À la une

Une idée pleine de fraîcheur

La BEI appuie CrowdFarming, une plateforme qui met les consommateurs en relation avec des agriculteurs n’ayant pas recours aux pesticides. Son modèle de vente directe promeut des aliments frais et une agriculture durable qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et génère des bénéfices pour les petites fermes biologiques.

Ensemble, nous œuvrons pour une filière alimentaire plus durable.

En savoir plus  

Découvrir nos projets

Projets en cours d’instruction par la BEI

Projets financés par la BEI

Études de cas

Les récits authentiques illustrent mieux nos réalisations que les politiques générales.
Découvrez l’impact des projets que nous soutenons.

  •
    6 janvier 2026

    Nos histoires, notre avenir : Adrien Paré, agriculteur en Normandie

    Adrien Paré, agriculteur en Normandie, produit du lait sur son exploitation familiale de 130 vaches laitières. Grâce au soutien de l’initiative Normandie Garantie Agri, lancée par le Groupe BEI, il a pu investir dans des robots de traite, améliorant ainsi ses conditions de travail et sa qualité de vie. Découvrez l’histoire d’Adrien et sa vision pour l’avenir.

    PME France Union européenne Agriculture et bioéconomie Cohésion sociale et territoriale
  • 6 novembre 2025

    Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation

    Première usine de production de protéines de pois en Suède et aliments innovants d’origine végétale en Espagne

    Biotechnologie Bioéconomie Environnement Santé et sciences de la vie Industrie alimentaire Économie circulaire Durabilité Espagne Suède Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 30 octobre 2025

    Un rêve né de quelques gouttes

    Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique

    Eau PME Climat Économies d’énergie Gestion de l'eau et des eaux usées Énergie solaire Action en faveur du climat Solutions de développement Durabilité Maroc Voisinage méridional Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 2 octobre 2025

    Global partnerships build stronger Zimbabwe economy

    Les partenariats entre l’Afrique et l’Europe mettent l’accent sur les entreprises privées, piliers de la création d’emploi et de la stabilité des communautés.

    Durabilité sociale Youth Changements climatiques Climat Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Italie Allemagne Danemark Pays-Bas Zimbabwe Royaume-Uni Union européenne Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 24 juillet 2025

    Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

    Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles

    Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 2 mai 2025

    German food biotech company makes cheese sustainable and tasty

    Une société allemande de biotechnologie alimentaire utilise la fermentation pour créer des substituts innovants et durables aux produits laitiers et végétaliens.

    Changements climatiques Climat Industrie alimentaire Action en faveur du climat Durabilité Allemagne Union européenne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
  • 3 avril 2025

    La caroube pour doper les exportations marocaines

    Au Maroc, l’entreprise de l’industrie cosmétique et alimentaire Santis se modernise et soutient l’agriculture pour répondre à la demande de gomme de caroube.

    Agro-industrie PME Maroc Voisinage méridional Agriculture et bioéconomie Développement - international
  • 26 février 2025

    Les grandes priorités du Groupe BEI : l’agriculture et la bioéconomie

    Les besoins de l’Europe sur le plan de l’agriculture et de la bioéconomie connaissent une croissance rapide. Pour les agriculteurs et les entreprises, quelle que soit leur taille, obtenir des financements est un enjeu décisif.

    Agriculture et bioéconomie
  • 16 janvier 2025

    Moderniser la production laitière

    Gropper, deuxième producteur allemand de lait biologique, se modernise pour élargir son offre et réduire les émissions.

    Infrastructures Transports Climat Industrie alimentaire Émissions Durabilité Allemagne Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 10 décembre 2024

    Ce que nous tenons pour acquis : de l’eau pour Lucía

    Lucía et son frère dirigent une pépinière viticole que leur père a fondée dans les années 1970. Depuis 2021, leur village est raccordé à un système d’irrigation durable qui apporte de l’eau issue du canal de Navarre. Le système durable de distribution d’eau par gravité est financé par la Banque européenne d’investissement, la communauté forale de Navarre, l’État espagnol et Caixabank. Il a été mis en œuvre par Aguas de Navarra et INTIA.

    Espagne Union européenne Agriculture et bioéconomie
Nous contacter

Avez-vous besoin d’un financement ou d'une assistance technique pour votre projet ?

La BEI propose un large éventail de produits financiers et de services de conseil.

Vous avez des questions ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Contactez-nous
Tél. +352 4379-22000
Foire aux questions

Êtes-vous un(e) journaliste ?

Contactez notre service de presse
Tél. +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press

