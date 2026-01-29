Agriculture et bioéconomie

Soutenir les agriculteurs, renforcer les communautés
Découvrez comment le Groupe BEI soutient les agriculteurs et les entreprises à travers l’Europe en finançant l’agriculture et la bioéconomie.
Nos investissements renforcent la sécurité alimentaire, favorisent une production durable et soutiennent le développement rural.
Le Groupe BEI annonce 3 milliards d’euros de financements en faveur de l’agriculture et de la bioéconomie
Nos objectifs
Grâce à notre soutien, nous répondons aux besoins et aux défis de l’agriculture moderne :
Nourrir
une population croissante
Fournir
des moyens de subsistance aux agriculteurs
Protéger
l’environnement
Nos priorités
Nous investissons dans des projets qui
- visent la mise au point de pratiques et de technologies agricoles innovantes et durables,
- renforcent l’efficience et la durabilité de la production alimentaire,
- améliorent l’accès aux financements pour les agriculteurs, les microentreprises et les petites entreprises.
Découvrir nos projets
Études de cas
Les récits authentiques illustrent mieux nos réalisations que les politiques générales.
Découvrez l’impact des projets que nous soutenons.
-
Nos histoires, notre avenir : Adrien Paré, agriculteur en Normandie
Adrien Paré, agriculteur en Normandie, produit du lait sur son exploitation familiale de 130 vaches laitières. Grâce au soutien de l’initiative Normandie Garantie Agri, lancée par le Groupe BEI, il a pu investir dans des robots de traite, améliorant ainsi ses conditions de travail et sa qualité de vie. Découvrez l’histoire d’Adrien et sa vision pour l’avenir.
-
Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation
Première usine de production de protéines de pois en Suède et aliments innovants d’origine végétale en Espagne
-
Un rêve né de quelques gouttes
Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique
-
Global partnerships build stronger Zimbabwe economy
Les partenariats entre l’Afrique et l’Europe mettent l’accent sur les entreprises privées, piliers de la création d’emploi et de la stabilité des communautés.
-
Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts
Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles
-
German food biotech company makes cheese sustainable and tasty
Une société allemande de biotechnologie alimentaire utilise la fermentation pour créer des substituts innovants et durables aux produits laitiers et végétaliens.
-
La caroube pour doper les exportations marocaines
Au Maroc, l’entreprise de l’industrie cosmétique et alimentaire Santis se modernise et soutient l’agriculture pour répondre à la demande de gomme de caroube.
-
Les grandes priorités du Groupe BEI : l’agriculture et la bioéconomie
Les besoins de l’Europe sur le plan de l’agriculture et de la bioéconomie connaissent une croissance rapide. Pour les agriculteurs et les entreprises, quelle que soit leur taille, obtenir des financements est un enjeu décisif.
-
Moderniser la production laitière
Gropper, deuxième producteur allemand de lait biologique, se modernise pour élargir son offre et réduire les émissions.
-
Ce que nous tenons pour acquis : de l’eau pour Lucía
Lucía et son frère dirigent une pépinière viticole que leur père a fondée dans les années 1970. Depuis 2021, leur village est raccordé à un système d’irrigation durable qui apporte de l’eau issue du canal de Navarre. Le système durable de distribution d’eau par gravité est financé par la Banque européenne d’investissement, la communauté forale de Navarre, l’État espagnol et Caixabank. Il a été mis en œuvre par Aguas de Navarra et INTIA.
Nous contacter
Avez-vous besoin d’un financement ou d'une assistance technique pour votre projet ?
La BEI propose un large éventail de produits financiers et de services de conseil.
Vous avez des questions ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Contactez-nous
Tél. +352 4379-22000
Foire aux questions
Êtes-vous un(e) journaliste ?
Contactez notre service de presse
Tél. +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press