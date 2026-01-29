Agriculture et bioéconomie

L’agriculture et la bioéconomie sont des moteurs importants de la croissance économique dans les régions rurales et côtières du monde. Elles jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité alimentaire, un régime alimentaire sain et une résilience face aux changements climatiques. Dans de nombreux pays du monde, elles sont au cœur de l’entrepreneuriat local, de l’emploi et du développement social.

À la Banque européenne d’investissement (BEI), nous finançons des projets couvrant les chaînes de valeur de l’agriculture, de la pêche, de l’alimentation et de la sylviculture, en mettant l’accent sur la qualité et la sécurité alimentaires, le développement rural durable, la production respectueuse du climat, l’innovation et l’utilisation efficace des ressources. Nous favorisons une utilisation innovante et durable des bioressources, indispensable pour rendre l’économie plus verte.

Grâce à nos financements à long terme et à nos conseils techniques, nous