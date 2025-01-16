Fondée en 1929, la laiterie Gropper est encore aujourd’hui gérée par la même famille. Trois générations plus tard, l’entreprise laitière allemande s’approvisionne en lait cru auprès de 780 producteurs laitiers autour de la ville de Bissingen en Allemagne, dans un rayon d’environ 160 kilomètres. Ces partenariats sont noués pour durer, avec des contrats s’étendant sur deux à trois ans et des prix équitables liés aux moyennes du marché.

« Nous entretenons des relations solides avec nos fournisseurs grâce à une communication et à une collaboration suivies, favorisant la confiance et la croissance mutuelles », déclare Heiner Gropper, directeur général. « Cette approche nous aide à construire une chaîne d’approvisionnement résiliente et durable pour l’avenir. »

Mais, dans un marché laitier fragmenté, où les grandes opérations transfrontalières ne sont pas légion, il est difficile de financer l’innovation. Souhaitant se diversifier dans les smoothies, les jus et les boissons lactées, Gropper s’est tournée vers la Banque européenne d’investissement afin d’obtenir son appui.

En septembre 2024, le bras financier de l’Union européenne a accordé 49 millions d’euros à Gropper afin de soutenir la modernisation de ses installations. Ce concours lui permettra de réduire sa consommation de gaz naturel et ses émissions dues au transport, grâce à l’automatisation du stockage et de la logistique. Le projet prévoit également des investissements portant sur les infrastructures de production d’énergie de source renouvelable.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Gropper, car il s’agit d’une entreprise familiale », déclare Karol Czarnecki, qui travaille sur ce projet au sein de la Banque européenne d’investissement. « De telles entreprises sont la véritable pierre angulaire de l’économie allemande. Nous respectons profondément leur mélange unique de continuité d’activité et d’agilité de gestion. Notre collaboration a constitué une expérience inestimable, qui nous a permis de mieux comprendre ce marché. »