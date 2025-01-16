Fondée en 1929, la laiterie Gropper est encore aujourd’hui gérée par la même famille. Trois générations plus tard, l’entreprise laitière allemande s’approvisionne en lait cru auprès de 780 producteurs laitiers autour de la ville de Bissingen en Allemagne, dans un rayon d’environ 160 kilomètres. Ces partenariats sont noués pour durer, avec des contrats s’étendant sur deux à trois ans et des prix équitables liés aux moyennes du marché.
« Nous entretenons des relations solides avec nos fournisseurs grâce à une communication et à une collaboration suivies, favorisant la confiance et la croissance mutuelles », déclare Heiner Gropper, directeur général. « Cette approche nous aide à construire une chaîne d’approvisionnement résiliente et durable pour l’avenir. »
Mais, dans un marché laitier fragmenté, où les grandes opérations transfrontalières ne sont pas légion, il est difficile de financer l’innovation. Souhaitant se diversifier dans les smoothies, les jus et les boissons lactées, Gropper s’est tournée vers la Banque européenne d’investissement afin d’obtenir son appui.
En septembre 2024, le bras financier de l’Union européenne a accordé 49 millions d’euros à Gropper afin de soutenir la modernisation de ses installations. Ce concours lui permettra de réduire sa consommation de gaz naturel et ses émissions dues au transport, grâce à l’automatisation du stockage et de la logistique. Le projet prévoit également des investissements portant sur les infrastructures de production d’énergie de source renouvelable.
« Nous sommes heureux de collaborer avec Gropper, car il s’agit d’une entreprise familiale », déclare Karol Czarnecki, qui travaille sur ce projet au sein de la Banque européenne d’investissement. « De telles entreprises sont la véritable pierre angulaire de l’économie allemande. Nous respectons profondément leur mélange unique de continuité d’activité et d’agilité de gestion. Notre collaboration a constitué une expérience inestimable, qui nous a permis de mieux comprendre ce marché. »
Un pari durable
Gropper est le deuxième producteur de lait biologique en Allemagne, et se classe parmi les 15 premiers producteurs de produits laitiers en volume. Au fil des ans, l’entreprise a diversifié sa gamme de produits en se lançant dans la fabrication de jus et de smoothies, grâce à une coentreprise créée avec la société Dr Oetker. Aujourd’hui, elle fabrique aussi bien des produits laitiers frais que des produits à base de fruits.
En 2023, Gropper a vendu 60 % de ses produits en Allemagne. Le reste a été vendu à des clients dans d’autres pays européens, l’Espagne étant le marché le plus important, suivie du Royaume-Uni, de l’Autriche et de la Pologne. La moitié de ses ventes de lait est constituée de lait cru biologique ou de lait labellisé garantissant des conditions améliorées sur le plan du bien-être animal.
Pour atteindre ses objectifs en matière de transition écologique et de durabilité, Gropper mise sur la modernisation de sa production et de son stockage. Elle met en place des techniques de stockage économes en énergie et une logistique qui lui évite des kilomètres de transport entre différents magasins.
« Notre modernisation ne se limite pas à de nouveaux outils et techniques. Notre vision est celle d’une industrie laitière durable », déclare Heiner Gropper. « Elle est alignée sur les tendances mondiales plus vastes d’un marché laitier qui, malgré les difficultés, continue d’innover dans des domaines tels que la réduction des déchets et l’automatisation. »
Gropper remplace ses lignes de production par une technologie automatisée plus récente qui augmentera sa capacité de production.
« En investissant dans la modernisation de ses installations de production et de stockage, Gropper non seulement renforce son efficacité et la qualité de ses produits, mais en outre, elle réalise des économies d’énergie à mesure que l’entreprise s’affranchit du gaz naturel », explique Jean-François De Saedeleer, qui a également travaillé sur ce projet à la Banque européenne d’investissement.
GROPPER PRODUCTION MODERNISATION
The operation concerns the modernisation of productive and storage capacities of a German family-owned dairy company, over the period 2023-2026.