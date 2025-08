Énorme essor des énergies renouvelables

Grâce à ce prêt, TEAG pourra doubler ses investissements dans le réseau électrique et recruter au moins 300 personnes supplémentaires.

« Nous nous attendons à une augmentation massive des besoins en énergies renouvelables », déclare Mike Karaschinsky, chef de division chez TEAG. « L’Allemagne est passée d’un système très centralisé, basé sur les centrales nucléaires et à charbon situées à proximité des centres de consommation, à un système très décentralisé où la production a lieu là où les conditions météorologiques sont les meilleures.

Le défi consiste à comprendre où auront lieu les flux futurs et quelles seront les voies les plus utilisées. »

Dans le cadre du programme d’investissement, de nouveaux câbles électriques et lignes aériennes de toutes tensions seront installés, tandis que d’autres seront remplacés. Il faudra en outre construire des sous-stations et ajouter des composants de dernière génération au réseau pour assurer la répartition automatisée et numérique de l’électricité. Ces investissements sont nécessaires pour moderniser le réseau afin d’y raccorder davantage de producteurs et d’utilisateurs décentralisés d’énergie solaire ou éolienne, notamment les consommateurs qui souhaitent y relier des panneaux solaires, des pompes à chaleur et des boîtiers muraux pour tirer parti de la transformation numérique.

« Avec l’augmentation de l’électromobilité et la disponibilité de batteries et de systèmes de recharge automobiles capables de redistribuer l’énergie vers le réseau, il est temps d’investir dans un réseau bien plus intelligent », note Mike Karaschinsky.