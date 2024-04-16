© TEAG

La BEI octroie un prêt de 400 millions d’euros pour l’extension de réseaux électriques municipaux en Thuringe.

TEAG pourra ainsi doubler les investissements dans le réseau électrique et embaucher au moins 300 personnes supplémentaires.

Le projet porte sur la modernisation et la transformation numérique du réseau afin de mieux absorber et distribuer l’énergie éolienne et solaire dans le cadre de la transition énergétique.

Le prêt contribue de manière notable à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 400 millions d’euros à la compagnie municipale de distribution d’énergie Thüringer Energie AG (TEAG) pour la modernisation et la transformation numérique du réseau électrique en Thuringe.

D’un coût total d’environ 600 millions d’euros, le projet cofinancé par la BEI vise à mettre à niveau et étendre le réseau électrique dans les zones rurales de la Thuringe afin de répondre aux exigences de la transition énergétique.

TEAG est la première entreprise de distribution d’énergie du Land de Thuringe. Elle fournit de l’électricité, du gaz et du chauffage à la région, ainsi que des services de télécommunications et des infrastructures de recharge publiques pour la mobilité électrique. Environ 620 communes et villes en Thuringe détiennent la majorité de la compagnie (84,8 %) depuis qu’elle a été recommunalisée en 2013. Elle appartenait auparavant au fournisseur d’énergie EON.

Dans les années à venir, l’exploitation par la filiale TEN de TEAG portera en particulier sur la transformation des réseaux électriques. Parallèlement, TEAG entend doubler les investissements dans les réseaux et installations énergétiques. Pour ce faire, ses actionnaires municipaux ont déjà procédé à une augmentation des fonds propres en 2023. En outre, au moins 300 personnes supplémentaires seront embauchées d’ici 2028 pour mettre en œuvre l’ambitieux programme d’investissement. La campagne de recrutement du nouveau personnel commencera prochainement.

Dans le cadre du programme d’investissement, des câbles électriques et des lignes aériennes, tous niveaux de tension confondus, seront remplacés ou remis en état. De nouvelles sous-stations et stations de réseau local devront être construites. En outre, des composants de réseau modernes sont requis pour une commande automatisée et numérique. Les investissements sont nécessaires pour pouvoir raccorder davantage de producteurs décentralisés d’énergie solaire et éolienne au réseau, permettre aux consommateurs de raccorder des pompes à chaleur et des bornes de recharge murales et concrétiser la transformation numérique.

L’objectif premier est de garantir la fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement en électricité en Thuringe sur fond d’augmentation de la demande. TEAG illustre la manière dont une compagnie municipale de distribution d’énergie et gestionnaire de réseau peut, à l’échelle d’un Land, mettre en œuvre l’extension d’envergure et la transformation numérique du réseau lorsqu’elle a accès à des financements avantageux au niveau de l’Union européenne (UE).

En Allemagne, les réseaux électriques demeurent des goulets d’étranglement courants empêchant un déploiement rapide des énergies renouvelables. L’extension des réseaux revêt par conséquent une importance cruciale pour la transition énergétique. Le programme REPowerEU de l’UE vise à lui donner un coup d’accélérateur et, à ce titre, la BEI peut financer plus de 50 % de ce projet.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Allemagne : « La modernisation des réseaux électriques est essentielle pour que nous puissions rendre l’approvisionnement énergétique pérenne et durable pour la population et les entreprises en Thuringe. Les réseaux doivent être adaptés à l’injection de flux croissants d’électricité de source éolienne et solaire. L’extension des réseaux, y compris dans les zones rurales, contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la sécurité énergétique pour la population en Thuringe. »

Stefan Reindl, président du directoire de TEAG Thüringer Energie AG : « Comme l’ensemble du secteur allemand de l’énergie, TEAG fait face à un immense défi : la remise à niveau et l’extension des réseaux énergétiques nécessitent des investissements de grande ampleur. Sans accès à des options de financement fiables et avantageuses, ces projets d’infrastructure de réseau ne peuvent pas voir le jour. Les fournisseurs d’énergie comme TEAG ont besoin de partenaires financiers solides, à l’image de la Banque européenne d’investissement, pour accompagner la mise en œuvre de projets de cette ampleur. Nous pourrons ainsi doubler nos plans d’investissements d’ici à 2028. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

La BEI et la sécurité énergétique : La BEI met à disposition 45 milliards d’euros supplémentaires pour financer les énergies renouvelables sur la période 2023-2027 afin de soutenir l’objectif de REPowerEU : mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles en provenance de Russie. En décembre 2023, la BEI a également décidé, dans le cadre du train de mesures de l’UE sur l’éolien, de fournir des garanties d’un montant de 5 milliards d’euros pour soutenir l’octroi de prêts au secteur de la production d’énergie éolienne. La BEI contribue ainsi de manière notable à l’indépendance énergétique de l’Europe.

TEAG : Avec un effectif de près de 2 000 personnes, le groupe TEAG est la première entreprise de distribution d’énergie en Thuringe. La compagnie municipale exploite, par l’intermédiaire de sa filiale TEN Thüringer Energienetz GmbH, un réseau électrique d’environ 33 000 km en Thuringe. Au total, elle fournit de l’énergie et des services à plus de 500 000 clients. La stratégie des sept réseaux de TEAG englobe les réseaux de recharge (mobilité électrique), les réseaux d’éclairage (éclairage de la voirie), les réseaux de fibre optique (communications), les réseaux d’eau, les réseaux de chauffage (chauffage urbain, etc.), les réseaux de gaz/d’hydrogène et les réseaux électriques. TEAG joue un rôle moteur dans la transition énergétique en Thuringe.