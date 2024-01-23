Le Groupe BEI a signé des financements pour 88 milliards d’EUR à l’appui de plus de 900 projets à fort impact relevant de domaines stratégiques clés tels que les infrastructures de transport et la mobilité urbaine, l’énergie et l’eau, la transformation numérique, les nouvelles technologies, l’innovation, les soins de santé, le logement intermédiaire, l’éducation et le soutien aux PME.

Il a consacré un montant record de 49 milliards d’EUR à la finance verte.

Il a mis plus de 21 milliards d’EUR à disposition pour la sécurité énergétique.

En 2023, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a signé de nouveaux contrats de financement pour près de 88 milliards d’EUR à l’appui de projets à fort impact relevant des priorités stratégiques de l’UE que sont notamment l’action en faveur du climat, les infrastructures durables et les soins de santé. C’est ce qu’a annoncé ce jour à Bruxelles la présidente de la BEI, Nadia Calviño.

« Dans toute l’Europe, le Groupe BEI concrétise les priorités de l’UE : stimuler la compétitivité européenne et promouvoir le leadership de l’UE dans le domaine des technologies vertes, et contribuer à assurer un avenir plus sûr pour les citoyens dans l’UE et ailleurs dans le monde », a expliqué Nadia Calviño.

Et d’ajouter : « Le Groupe a tenu ses promesses. Il a atteint et dépassé ses objectifs pour plusieurs priorités essentielles de l’UE. Ses interventions vont se traduire par des avantages tangibles pour nous toutes et tous, de l’eau potable plus sûre à l’amélioration des transports publics, d’un meilleur accès aux vaccins à une plus grande couverture mobile 5G, ou encore de la création d’emplois et du renforcement de la compétitivité à la sécurité et à l’efficacité énergétiques. »

Depuis 2021, le Groupe a mobilisé 349 milliards d’EUR d’investissements verts et il est ainsi en bonne voie pour atteindre l’objectif de 1 000 milliards d’EUR de financements verts appuyés d’ici la fin de la décennie. Il a octroyé 49 milliards d’EUR de financements directs pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale en 2023, contre 38 milliards d’EUR en 2022.

En 2023, la Banque a notamment mis plus de 21 milliards d’EUR à disposition dans le cadre de REPowerEU, une initiative visant à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles et à accélérer la transition écologique. La capacité de production d’électricité financée permettra d’alimenter 13,8 millions de ménages.

Au cours de cette année marquée par une instabilité grandissante sur la scène internationale, BEI Monde, la branche du Groupe spécialisée dans les opérations de financement à l’extérieur de l’UE, a apporté plus de 8,4 milliards d’EUR à l’appui de projets. Près de la moitié de ces ressources sont allées aux pays les moins avancés du monde et à des États fragiles. Par ses opérations de financement, BEI Monde a déjà mobilisé 27 milliards d’EUR d’investissements au titre de l’initiative Global Gateway de l’UE, et progresse plus vite que prévu vers son objectif consistant à y contribuer à hauteur de 100 milliards d’EUR d’ici 2027. Outre les 2 milliards d’EUR environ d’aide apportée à l’Ukraine depuis son invasion par la Russie, la Banque a créé en 2023 le Fonds EU4U, soutenu par des États membres et la Commission européenne, afin de stimuler davantage la résilience économique et la reconstruction en Ukraine.

Le Groupe BEI a soutenu l’innovation à hauteur de 19,8 milliards d’EUR, et les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire à hauteur de 20 milliards d’EUR. Le Fonds européen d’investissement, entité du Groupe BEI spécialisée dans l’offre de capital-risque, y a apporté une contribution notable puisqu’il a signé l’année dernière près de 15 milliards d’EUR de financements, dont 1 milliard d’EUR au titre de l’initiative Champions technologiques européens, qui vise à soutenir l’expansion des jeunes pousses spécialisées dans les technologies de rupture et à améliorer la compétitivité de l’Europe. Dans le domaine de l’innovation également, le Groupe BEI a notamment accordé des financements pour 19 projets ayant trait à l’intelligence artificielle. « En cette période où les conditions d’investissement sont difficiles, le Groupe BEI est prêt à jouer son rôle contracyclique, en complétant le budget de l’UE et en soutenant les États membres et nos économies, en répondant à une forte demande dans toute l’Europe, notamment en provenance du secteur privé », a affirmé Nadia Calviño.

« Or, nous savons que les défis auxquels nous sommes confrontés exigent de redoubler d’efforts, et c’est précisément ce que nous pouvons aider l’Europe à faire. Rien que cette semaine, le Groupe BEI va annoncer de nouveaux projets en Suède, en Roumanie, en Italie, en Espagne, en France, en Pologne, en Lituanie et en Bulgarie pour soutenir de nouvelles technologies vertes – des stations de recharge aux infrastructures ferroviaires, à la fabrication d’acier vert et aux solutions solaires. »

Les financements octroyés par le Groupe en 2023 devraient générer environ 320 milliards d’EUR d’investissements, bénéficier à 400 000 entreprises et soutenir 5,4 millions d’emplois. Plus de 45 % des financements du Groupe à l’intérieur de l’UE sont allés à des régions relevant de l’objectif de cohésion, et près de 20 % à des régions moins développées, où le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE. Le Groupe annoncera la répartition par pays de ses résultats pour 2023 le 1er février 2024.

« Le Groupe BEI apporte de la valeur ajoutée dans chaque pays et dans chaque secteur de l’économie de l’UE. Nous contribuons fortement à l’innovation, à l’inclusion, à la sécurité économique et à la compétitivité sur notre continent, et nous veillons à travailler avec des partenaires partout où nous intervenons afin d’accroître l’impact de notre travail commun », a déclaré la présidente Calviño.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de transition juste et de neutralité climatique à l’échelle mondiale.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale, et d’autres encore.