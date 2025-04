Fonds InvestEU

Le fonds InvestEU regroupe le FEIS et 13 autres instruments financiers de l’UE – précédemment gérés de manière indépendante – et devrait permettre de mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements publics et privés. Une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros couvre les investissements du Groupe Banque européenne d’investissement et d’autres partenaires financiers. Le Groupe BEI a accès à 75 % de cette garantie et agit en tant que principal partenaire de mise en œuvre du fonds.

Nous œuvrons également de concert avec la Commission européenne pour mobiliser des investissements dans des domaines tels que les batteries, les technologies climatiques émergentes et la santé. En savoir plus sur nos partenariats.

Sur quoi porteront les financements ?

Le fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d’investissement relevant de quatre priorités stratégiques de l’UE. Les investissements sont axés sur les domaines où l’UE peut apporter la plus grande valeur ajoutée :