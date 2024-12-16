Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Une technologie sans date d’expiration

La société finlandaise Swappie innove dans le reconditionnement de smartphones pour réduire les émissions de carbone, les déchets électroniques et l’utilisation de matières premières critiques

Par 16 décembre 2024
 

Écoutez

En savoir plus

Les Européens ont acheté 130 millions de nouveaux smartphones en 2023. Au cours de la production de chacun de ces téléphones intelligents, 80 kg de CO2 ont été émis. Les smartphones reconditionnés ont une empreinte carbone inférieure de 78 %, mais seulement 25 % des téléphones usagés en Europe sont revendus.  Cela représente près de 98 millions d’appareils qui ne sont pas reconditionnés, une immense occasion manquée de réduire les émissions de carbone.

Une entreprise finlandaise, Swappie, a décidé de s’emparer de cette occasion : elle reconditionne des smartphones et les revend pour aider ses clients à réduire leur empreinte carbone et à participer au mouvement de l’économie circulaire.

Et tout a commencé après que Sami Marttinen a été victime d’une arnaque.

« J’ai acheté un téléphone d’occasion en ligne », se souvient-il, « mais je ne l’ai jamais reçu. »

Après avoir signalé la fraude à la police et s’être rendu compte que de telles escroqueries étaient courantes, lui et son associé y ont vu une opportunité commerciale. « L’entrepreneur en moi s’est éveillé le lendemain. Nous avons fait quelques recherches, et c’est ainsi que Swappie est née. »

Faire entrer le reconditionnement dans les habitudes

Aujourd’hui, la société fondée par Sami Marttinen est le plus grand reconditionneur d’iPhone en Europe, avec plus de deux millions de clients livrés dans 13 pays. « Notre objectif est de faire du reconditionnement la norme », déclare Sami Marttinen. « Le problème réside dans le fait que la plupart des gens ne font pas confiance aux smartphones reconditionnés. C’est ce que nous devons faire évoluer. »

Swappie s’y attelle en offrant des garanties allant jusqu’à trois ans sur les appareils qu’elle reconditionne. « Si les consommateurs se voient proposer des offres fiables, ils seront plus disposés à consommer des produits circulaires », déclare Sami Marttinen.

L’entreprise met également en avant les avantages environnementaux que comporte le choix d’un téléphone reconditionné plutôt que neuf. « Lorsque l’on allonge la durée d’utilisation d’un smartphone d’un an seulement, on réduit d’un tiers ses émissions de carbone sur l’ensemble de sa durée de vie », explique son fondateur.

Rien qu’en 2021, Swappie estime qu’elle a permis à ses clients d’éviter l’émission de 24 000 tonnes de CO2, soit l’équivalent du carbone capté par près de 400 000 arbres en une décennie.

Sami Marttinen, cofondateur de Swappie.
Swappie
« Notre objectif est de faire du reconditionnement la norme. »
Sami Marttinen

Cofondateur de Swappie

Passer à l’économie circulaire

Swappie

Avec plus de 41 milliards d’appareils intelligents qui devraient être en ligne d’ici à 2025, la quantité de déchets électroniques ne cesse d’augmenter. L’Union européenne en produit cinq millions de tonnes par an.

Les smartphones jouent un rôle central dans ce problème, car ils contiennent des matières premières critiques comme le cobalt et le lithium, qui sont essentielles pour tout ce qui va des batteries pour véhicules électriques au stockage de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Rien qu’en reconditionnant ou en recyclant 50 % des smartphones vendus en 2023, l’Europe pourrait économiser ou récupérer 1 365 tonnes de cobalt et 195 tonnes de lithium, soit plus de la moitié des 380 tonnes produites par le plus grand producteur européen, le Portugal, cette année-là.

C’est pourquoi la Banque européenne d’investissement a octroyé à Swappie un prêt d’amorçage-investissement de 17 millions d’euros soutenu par le programme InvestEU. Cette initiative vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires au cours de la période 2021-2027.

« Swappie réduit la génération de déchets électroniques et l’utilisation de nouvelles matières premières, ce qui est crucial pour la Banque européenne d’investissement, car cela cadre avec son engagement en faveur d’une économie circulaire et d’une innovation durable », a déclaré Iwona Biernat, chargée de prêts du bras financier de l’Union européenne qui a travaillé sur le projet.

Faire sortir les vieux téléphones des tiroirs

« Nous devons convaincre les gens de sortir leurs vieux téléphones de leurs tiroirs. »
Sami Marttinen

Cofondateur de Swappie

Le prêt soutiendra les investissements de l’entreprise dans la recherche-développement et la robotique, contribuant ainsi à rendre la réparation d’iPhone plus rapide et plus fiable. Toutefois, pour que le secteur du reconditionnement se développe, un autre élément important fait défaut. Selon Eurostat, moins d’un tiers des Européens vendent ou recyclent leurs vieux téléphones, tandis que près de la moitié d’entre eux les gardent chez eux.

« Nous devons convaincre les gens de vendre leurs anciens smartphones », plaide Sami Marttinen. « Une famille lambda a deux ou trois vieux téléphones qui traînent au fond d’un tiroir. Nous devons les en faire sortir. »

Projet(s) connexe(s)

SWAPPIE (I EU G)

Swappie is an online end to end platform that empowers customers to buy refurbished Iphones (''buy smart, not new''). Swappie makes refurbishment mainstream by purchasing old devices, repairing them to the highest standards and reintroducing them back to the market with a 1 year guarantee. The project consists of R&D expenses, mainly related to automation, and internal marketing costs.

À propos de l’auteur/l’autrice

Nikola Simic
Nikola Simic

Mes articles expliquent comment la banque de l’UE aide les citoyens du monde entier.

