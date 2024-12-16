« Notre objectif est de faire du reconditionnement la norme. »
Les Européens ont acheté 130 millions de nouveaux smartphones en 2023. Au cours de la production de chacun de ces téléphones intelligents, 80 kg de CO2 ont été émis. Les smartphones reconditionnés ont une empreinte carbone inférieure de 78 %, mais seulement 25 % des téléphones usagés en Europe sont revendus. Cela représente près de 98 millions d’appareils qui ne sont pas reconditionnés, une immense occasion manquée de réduire les émissions de carbone.
Une entreprise finlandaise, Swappie, a décidé de s’emparer de cette occasion : elle reconditionne des smartphones et les revend pour aider ses clients à réduire leur empreinte carbone et à participer au mouvement de l’économie circulaire.
Et tout a commencé après que Sami Marttinen a été victime d’une arnaque.
« J’ai acheté un téléphone d’occasion en ligne », se souvient-il, « mais je ne l’ai jamais reçu. »
Après avoir signalé la fraude à la police et s’être rendu compte que de telles escroqueries étaient courantes, lui et son associé y ont vu une opportunité commerciale. « L’entrepreneur en moi s’est éveillé le lendemain. Nous avons fait quelques recherches, et c’est ainsi que Swappie est née. »
Passer à l’économie circulaire
Avec plus de 41 milliards d’appareils intelligents qui devraient être en ligne d’ici à 2025, la quantité de déchets électroniques ne cesse d’augmenter. L’Union européenne en produit cinq millions de tonnes par an.
Les smartphones jouent un rôle central dans ce problème, car ils contiennent des matières premières critiques comme le cobalt et le lithium, qui sont essentielles pour tout ce qui va des batteries pour véhicules électriques au stockage de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Rien qu’en reconditionnant ou en recyclant 50 % des smartphones vendus en 2023, l’Europe pourrait économiser ou récupérer 1 365 tonnes de cobalt et 195 tonnes de lithium, soit plus de la moitié des 380 tonnes produites par le plus grand producteur européen, le Portugal, cette année-là.
C’est pourquoi la Banque européenne d’investissement a octroyé à Swappie un prêt d’amorçage-investissement de 17 millions d’euros soutenu par le programme InvestEU. Cette initiative vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires au cours de la période 2021-2027.
« Swappie réduit la génération de déchets électroniques et l’utilisation de nouvelles matières premières, ce qui est crucial pour la Banque européenne d’investissement, car cela cadre avec son engagement en faveur d’une économie circulaire et d’une innovation durable », a déclaré Iwona Biernat, chargée de prêts du bras financier de l’Union européenne qui a travaillé sur le projet.
