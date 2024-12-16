Les Européens ont acheté 130 millions de nouveaux smartphones en 2023. Au cours de la production de chacun de ces téléphones intelligents, 80 kg de CO 2 ont été émis. Les smartphones reconditionnés ont une empreinte carbone inférieure de 78 %, mais seulement 25 % des téléphones usagés en Europe sont revendus. Cela représente près de 98 millions d’appareils qui ne sont pas reconditionnés, une immense occasion manquée de réduire les émissions de carbone.

Une entreprise finlandaise, Swappie, a décidé de s’emparer de cette occasion : elle reconditionne des smartphones et les revend pour aider ses clients à réduire leur empreinte carbone et à participer au mouvement de l’économie circulaire.

Et tout a commencé après que Sami Marttinen a été victime d’une arnaque.

« J’ai acheté un téléphone d’occasion en ligne », se souvient-il, « mais je ne l’ai jamais reçu. »

Après avoir signalé la fraude à la police et s’être rendu compte que de telles escroqueries étaient courantes, lui et son associé y ont vu une opportunité commerciale. « L’entrepreneur en moi s’est éveillé le lendemain. Nous avons fait quelques recherches, et c’est ainsi que Swappie est née. »