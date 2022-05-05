Les fondateurs de Recosi croient au modèle de la « triple performance » pour gérer une entreprise. Ce terme, créé en 1994 par John Elkington, expert en développement durable, suggère qu’au lieu de se concentrer sur le seul résultat net, une entreprise devrait prendre en compte trois aspects : les personnes, la planète, le profit.

À ces fins, Recosi, qui exerce ses activités en Irlande, en Slovénie et aux États-Unis, emploie des personnes défavorisées et les forme à reconditionner d’anciens ordinateurs et autres équipements électroniques, qu’elle revend ensuite. Dans la mesure du possible, Recosi vend ces appareils à d’autres entreprises ou organismes sociaux qui, souvent, ne peuvent pas se permettre d’acheter du matériel neuf.

« Nous créons des emplois pour les personnes défavorisées, tout en prolongeant le cycle de vie des produits ; nous économisons donc de grandes quantités de matériaux précieux dont on aurait besoin pour fabriquer un ordinateur portable neuf », explique Katja Zajko, l’une des fondatrices de l’entreprise, responsable des activités en Slovénie.

Depuis sa création en 2014, la société a remis en état et revendu plus de 150 000 appareils, dont la plupart auraient fini dans une décharge, selon Katja Zajko.

La quantité de déchets d’équipements informatiques et électroniques est alarmante. Selon la dernière édition du rapport de suivi des déchets d’équipements électriques et électroniques à l’échelle mondiale des Nations unies, en 2019, 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques ont été générées sur la planète. Ce chiffre sans précédent devrait continuer à grimper. Selon le même rapport, seuls 17,4 % de ces déchets ont été collectés et recyclés. En clair : l’or, l’argent, le cuivre, le platine et d’autres matériaux valorisables de grande valeur, estimés de manière prudente à 57 milliards de dollars, ont été majoritairement mis à la décharge ou brûlés plutôt que collectés pour être traités et réutilisés.