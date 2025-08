Des partenariats pour le financement de nouvelles solutions de logement

Afin d’approfondir encore son engagement, la BEI a récemment ouvert un bureau local à Tallinn. Nous pourrons ainsi collaborer encore plus étroitement avec nos partenaires sur le terrain.

La BEI est prête à accompagner l’Estonie dans les efforts qu’elle déploie, notamment en soutenant des méthodes de construction innovantes et durables, en finançant des rénovations énergétiques afin de réduire les émissions et les coûts des services collectifs et en contribuant à élargir l’offre de logements abordables au moyen de financements tant directs qu’intermédiés.

Il est encourageant de constater que l’Estonie accueille favorablement notre initiative et qu’elle a déjà entamé des négociations en vue d’élaborer un modèle et une stratégie de mise en œuvre en collaboration avec la BEI.

Afin de faciliter l’accès des autorités locales, des promoteurs et d’autres acteurs de terrain au soutien que nous proposons, nous avons créé le portail en ligne Des logements plus nombreux et de meilleure qualité. Il permet aux parties prenantes du secteur du logement d’accéder aux conseils, aux financements et aux subventions dont ils ont besoin. À ce jour, la réponse a été encourageante. C’est le signe que les besoins sont impérieux, mais aussi que de grandes possibilités s’offrent.

La BEI n’agit pas seule, toutefois. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Commission européenne, les pouvoirs publics nationaux, les villes et les banques de promotion économique. Parce que la résolution de la crise du logement nécessite des partenariats solides à tous les niveaux.

Et cela va au-delà de ce sujet. Des habitations abordables sont essentielles à la compétitivité économique, à la résilience face aux changements climatiques et à la cohésion sociale. Elles soutiennent une économie plus inclusive, réduisent les émissions grâce à des modes de vie écoénergétiques et aident les localités à prospérer. En bref, le logement abordable est le socle d’un avenir plus juste, plus vert et plus prospère.

C’est pourquoi j’ai le plaisir d’annoncer que le Groupe BEI organisera prochainement une tournée de présentation dans plusieurs États membres de l’UE, sous la conduite de mon collègue, le vice-président Ioannis Tsakiris. Nous visons à rassembler les acteurs du logement des quatre coins de l’Europe afin de promouvoir de nouvelles possibilités de financement et de soutien pour le secteur.

L’Estonie dispose des talents, des outils et de la détermination nécessaires pour être aux avant-postes dans ce domaine. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que tous les Estoniens et toutes les Estoniennes, indépendamment de leurs revenus ou de leurs origines, aient un chez-soi.

Cet article a été initialement publié par Postimees.