Publications et recherche

Accédez à nos dernières publications, études économiques, données et ressources d’apprentissage.

Publications

Explorez nos livres, rapports, stratégies et études dans l’éventail de nos publications

Recherche économique

Découvrez nos dernières analyses et études économiques dans notre section consacrée à la recherche économique

Portail des données

Accédez à des données sur nos projets, fonds et enquêtes sur notre page Données ouvertes.

Enquêtes

Nos enquêtes permettent de connaître l’opinion du public concernant des questions liées aux changements climatiques et aux développements économiques

Apprentissage ouvert

Explorez nos cours, podcasts, études et publications en ligne pour accéder à l’expertise de la banque de l’UE dans la section notre apprentissage ouvert

Infographie

Découvrez toute une série de faits intéressants sur le climat, l’énergie, les transports et d’autres domaines grâce à notre page Infographie

À LA UNE

Enquête 2025 de la BEI sur l’investissement – Synthèse concernant l’Union européenne

Les entreprises européennes maintiennent leur engagement en faveur des transitions écologique et numérique : 92 % d’entre elles investissent dans des mesures visant à réduire les émissions et à faire baisser les coûts énergétiques. Malgré les tensions géopolitiques et les barrières commerciales, en particulier aux États-Unis, 86 % des entreprises de l’UE continuent d’investir, mais avec plus de prudence. L’enquête 2025 de la BEI sur les investissements, menée auprès de plus de 12 000 entreprises de l’UE et 800 entreprises américaines, montre également que 37 % des entreprises de l’UE ont recours à l’intelligence artificielle générative, un taux légèrement supérieur à celui observé aux États-Unis (36 %).

©blvdone/Shutterstock