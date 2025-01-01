Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Nos travaux de recherche

Comprendre les investissements et le financement des investissements.

La Banque européenne d’investissement (BEI) joue un rôle de catalyseur permettant de mieux comprendre les défis que représentent les investissements dans l’économie européenne et de répondre aux besoins de financement de ces investissements.

Le département Analyses économiques de la BEI a pour vocation de servir de plateforme de recherche sur les investissements et le financement des investissements dans toute l’Europe. Nous associons le fruit de nos propres recherches et de sources de données uniques à la recherche de haut niveau menée dans toute l’Europe, constituant un point d’accès pour les chercheurs et une plateforme de dialogue.

Notre département joue aussi un rôle capital, car il appuie les opérations de la BEI en analysant l’évolution de la conjoncture économique, les possibilités d’investissement et les risques y afférents, en contribuant à définir le positionnement, la stratégie et les politiques de la Banque en Europe et dans le reste du monde. Il s’attache à renforcer l’aptitude de la Banque à évaluer les risques et à suivre les impacts de ses investissements, aux niveaux tant microéconomiques que macroéconomiques.

Fort d’une équipe permanente de 40 économistes, le département Analyses économiques de la BEI est dirigé par Debora Revoltella.

Nos activités en bref

Recherche économique

Recherche et rapports stratégiques sur l’économie dans l’UE et le reste du monde

Enquêtes et données

Suivi des principales tendances de l’économie grâce aux enquêtes de la BEI

Impact de l’action de la BEI

Suivi des incidences de la Banque du point de vue tant macroéconomique que microéconomique

Blog du département Analyses économiques

Pour se tenir au fait des derniers résultats de nos recherches

Réseaux de conférences et recherches économiques

Rapprochement d’experts et de parties prenantes de toute l’UE

À la une

Enquête 2024 de la BEI sur l’investissement – Synthèse concernant l’Union européenne

En ce qui concerne l’avenir, les perspectives sont mitigées. Globalement, les entreprises de l’UE voient d’un mauvais œil l’environnement politique et réglementaire ainsi que le climat économique général ; pour une majorité d’entre elles, la situation devrait se détériorer et non s’améliorer au cours des 12 prochains mois. Les entreprises de l’UE voient – en termes nets – des améliorations légères, quoique moins visibles qu’aux États-Unis, des perspectives économiques dans leurs domaines d’activité et de leur capacité à financer des investissements au moyen de ressources internes. L’accès au financement reste préoccupant.

En savoir plus  

Vous avez des questions ?

Vous pouvez contacter nos économistes à l’adresse economics@eib.org. L’Institut BEI offre également des possibilités de financement de travaux de recherche.

