Nos travaux de recherche

La Banque européenne d’investissement (BEI) joue un rôle de catalyseur permettant de mieux comprendre les défis que représentent les investissements dans l’économie européenne et de répondre aux besoins de financement de ces investissements.

Le département Analyses économiques de la BEI a pour vocation de servir de plateforme de recherche sur les investissements et le financement des investissements dans toute l’Europe. Nous associons le fruit de nos propres recherches et de sources de données uniques à la recherche de haut niveau menée dans toute l’Europe, constituant un point d’accès pour les chercheurs et une plateforme de dialogue.

Notre département joue aussi un rôle capital, car il appuie les opérations de la BEI en analysant l’évolution de la conjoncture économique, les possibilités d’investissement et les risques y afférents, en contribuant à définir le positionnement, la stratégie et les politiques de la Banque en Europe et dans le reste du monde. Il s’attache à renforcer l’aptitude de la Banque à évaluer les risques et à suivre les impacts de ses investissements, aux niveaux tant microéconomiques que macroéconomiques.

Fort d’une équipe permanente de 40 économistes, le département Analyses économiques de la BEI est dirigé par Debora Revoltella.