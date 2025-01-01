Évaluer l’impact de l’action de la BEI

Comment nous étudions l’impact de nos actions
- Suivi des résultats des projets
Le cadre de mesure de l’additionnalité et de l’impact (MAI) de la BEI a été élaboré pour renforcer l’évaluation, la mesure et le compte rendu des résultats et impacts des opérations de la Banque en dehors de l’UE.
- Évaluation des incidences sur l’emploi et la croissance
Afin d’évaluer l’incidence des opérations du Groupe BEI et du FEIS sur l’emploi et la croissance en Europe, la BEI collabore avec le Centre commun de recherche de la Commission européenne et s’appuie sur un modèle macroéconomique appelé RHOMOLO.
- Études des incidences microéconomiques
Ces études approfondies interrogent le lien qui existe entre les résultats et les retombées directs d’un projet et les objectifs plus larges en matière d’impact.
- Études d’impact BEI-GDN
La BEI s’associe au Global Development Network pour étudier l’impact des projets financés dans les pays d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique, dans le cadre d’un programme de formation et de mentorat destiné aux chercheurs locaux.