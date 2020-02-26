Le programme BEI-GDN sur la finance appliquée au développement

La Banque européenne d’investissement s’est associée au Global Development Network (GDN) pour étudier l’impact des projets financés dans les pays d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), dans le cadre d’un programme de formation et de mentorat destiné aux chercheurs locaux.

Ce programme vise à donner une compréhension plus approfondie des résultats et des incidences des opérations effectuées au titre de l’enveloppe destinée à l’investissement d’impact et à renforcer les capacités d’évaluation d’impact dans les pays ACP et au sein de la BEI. Ces recherches sont menées par de talentueux chercheurs des pays ACP, en trois cycles de douze mois. Chaque chercheur passe une année à analyser en profondeur un projet relevant de l’enveloppe destinée à l’investissement d'impact, année pendant laquelle il reçoit une formation, des instructions et des pistes de réflexion émanant du GDN, de la BEI et de conseillers expérimentés.

Les études réalisées se sont axées sur des thématiques telles que :

l’incidence de la fourniture d’un accès internet gratuit dans les écoles kenyanes

l’ampleur de la demande de services financiers numériques mobiles couvrant le règlement des factures de services collectifs

l’impact de la microfinance sur l’autonomisation économique des femmes, le bien-être économique, les techniques d’exploitation agricole, l’accumulation de biens de production

les obstacles à la croissance auxquels sont confrontées les PME en Éthiopie et leur implication dans les activités naissantes de capital-investissement et capital-risque dans ce pays

Découvrez les résultats de nos études issues du programme BEI-GDN :