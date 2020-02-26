Le programme BEI-GDN sur la finance appliquée au développement

La Banque européenne d’investissement s’est associée au Global Development Network (GDN) pour étudier l’impact des projets financés dans les pays d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), dans le cadre d’un programme de formation et de mentorat destiné aux chercheurs locaux.
Ce programme vise à donner une compréhension plus approfondie des résultats et des incidences des opérations effectuées au titre de l’enveloppe destinée à l’investissement d’impact et à renforcer les capacités d’évaluation d’impact dans les pays ACP et au sein de la BEI. Ces recherches sont menées par de talentueux chercheurs des pays ACP, en trois cycles de douze mois. Chaque chercheur passe une année à analyser en profondeur un projet relevant de l’enveloppe destinée à l’investissement d'impact, année pendant laquelle il reçoit une formation, des instructions et des pistes de réflexion émanant du GDN, de la BEI et de conseillers expérimentés.
Les études réalisées se sont axées sur des thématiques telles que :
- l’incidence de la fourniture d’un accès internet gratuit dans les écoles kenyanes
- l’ampleur de la demande de services financiers numériques mobiles couvrant le règlement des factures de services collectifs
- l’impact de la microfinance sur l’autonomisation économique des femmes, le bien-être économique, les techniques d’exploitation agricole, l’accumulation de biens de production
- les obstacles à la croissance auxquels sont confrontées les PME en Éthiopie et leur implication dans les activités naissantes de capital-investissement et capital-risque dans ce pays
Découvrez les résultats de nos études issues du programme BEI-GDN :
Sélection de récits
Blog de Devex sur la mesure de l’impact sur le développement
Article sur l’investissement à la suite d’« analyses approfondies » afin d’en mesurer l’impact sur le développement
Quelle est l’incidence d’un investissement d’impact ?
Une étude appuyée par la banque de l’UE examine comment un investissement d’impact contribue à l’amélioration des services de santé maternelle proposés aux Sénégalaises
Quel est l’impact de la microfinance ?
Un programme coordonné par la banque de l'UE démontre l’impact de la microfinance en Côte d’Ivoire et prouve que le secteur privé peut stimuler le développement durable.
Quatre bonnes raisons de mesurer l’impact
Alors que l’investissement d’impact gagne en taille et en importance en Afrique, comment savoir s’il fonctionne efficacement ? Voyons en quoi consiste une mesure d’impact en Afrique.
L’investissement d’impact en Afrique : comment soutenir l’emploi en Éthiopie
L’Éthiopie a fait reculer la pauvreté grâce à un programme de développement piloté par l’État. Mais pour faire baisser le chômage persistant, le pays doit accroître les investissements privés et aider les petites entreprises à accéder aux financements.
Événements susceptibles de vous intéresser...
Pour en savoir plus
L’impact des projets du secteur privé en Afrique : études issues du programme BEI-GDN, cycle 3
Le présent rapport présente les études réalisées au cours du dernier cycle du programme BEI-GDN.
Measuring impacts – The experience of the EIB-GDN programme
This book describes the three-year journey taken by the organisations partnering under this programme, detailing the lessons learnt and opportunities for future work.
The impact of private sector projects in Africa: Studies from the EIB-GDN Programme, Cycle 2
This publication presents micro impact studies from the second cycle of the EIB-GDN research programme.
The impact of private sector projects in Africa: Studies from the EIB-GDN Programme
How the EIB’s private sector investments are driving impact in Africa: lessons from rigorous research.