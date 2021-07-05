Description

En 2017, en coopération avec le Global Development Network (GDN), la BEI a lancé un programme sur la finance appliquée au développement afin de recueillir des informations supplémentaires sur les résultats et les incidences de certains projets financés au titre de l’enveloppe destinée à l’investissement d’impact (IFE) dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Le programme s’est étendu sur trois cycles de douze mois, au cours desquels des chercheurs talentueux des pays ACP ont passé une année à analyser de manière approfondie un projet IFE, tout en étant formés, guidés et encadrés par GDN, la BEI et des experts-conseils. Le programme s’est appuyé sur des techniques de recherche universitaire pour étudier l’impact sur le développement des investissements en cours du secteur privé. Il a permis de renforcer les capacités de recherche à des fins d’évaluation dans les pays en développement et a contribué à renforcer la responsabilité de la BEI et l’efficacité de ses activités de développement. Le présent rapport présente les études réalisées au cours du dernier cycle du programme BEI-GDN.