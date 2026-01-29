Nos opérations

Climat et durabilité environnementale
Qu’il s’agisse d’un vaccin révolutionnaire contre le COVID-19, d’énergie propre en Pologne ou d’eau potable plus saine au Lesotho, la Banque européenne d’investissement finance des projets durables qui ont un impact positif sur les populations et la planète.
La BEI contribue à financer des projets d’investissement de petite et grande dimension qui soutiennent les objectifs stratégiques de l’UE.
Nos résultats en 2025
En 2025, le Groupe BEI a signé des financements pour un montant record de 1009 milliards d’euros.
Près de la moitié des prêts de la BEI dans l’Union européenne ont été accordés pour des projets mis en œuvre dans des régions de la cohésion. Au total, 57 milliards d’euros de financements ont été signés par le Groupe BEI pour des projets soutenant l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale.
En savoir plus sur les chiffres clés 2025 du Groupe BEI.
La BEI exerce son activité tant dans l’Union européenne que dans le reste du monde. À l’échelle mondiale et sur tous les continents, ses opérations contribuent à créer de la croissance et des perspectives.
Ancient roots, renewable future
EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions
Investment that keeps Ukraine moving
EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians
Nos histoires, notre avenir : Francesco Giuliano, enseignant à Bologne
Francesco Giuliano est un enseignant dévoué de l’école primaire Avogli Carracci à Bologne. Découvrez son histoire et sa vision pour l’avenir.
Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines
La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.
Megafactory takes on global satellite industry
Une méga-usine belge mise sur la production de masse pour révolutionner l’industrie mondiale des satellites.
Affordable homes bring key workers closer to Prague
De nouveaux logements abordables offrent à des travailleurs essentiels des loyers stables, des trajets plus courts et une plus grande proximité avec leur travail.
Mettre le CO2 sous clé
Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone
Nos histoires, notre avenir : Adrien Paré, agriculteur en Normandie
Adrien Paré, agriculteur en Normandie, produit du lait sur son exploitation familiale de 130 vaches laitières. Grâce au soutien de l’initiative Normandie Garantie Agri, lancée par le Groupe BEI, il a pu investir dans des robots de traite, améliorant ainsi ses conditions de travail et sa qualité de vie. Découvrez l’histoire d’Adrien et sa vision pour l’avenir.
ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI
Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.
Pan-European defence value-chain investments
Le Groupe BEI soutient la croissance des PME de la défense directement et via fonds et banques, stimulant l’innovation, la résilience et la sécurité dans l’UE