Nos opérations

La Banque européenne d’investissement est la banque de l’Union européenne. Plus grande institution financière multilatérale au monde, elle est aussi l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat.

Depuis 1958, la BEI accorde des prêts et fournit des conseils spécialisés à l’appui de milliers de projets dans plus de 160 pays.

La BEI apporte un soutien économique aux secteurs qui contribuent sensiblement à la croissance, à l’emploi, à la cohésion régionale et à la viabilité environnementale en Europe et au-delà. Découvrez les huit grandes priorités stratégiques de la BEI.

Ses activités ciblent les domaines suivants :