Nos opérations

Découvrez comment nous changeons le cours des choses

La Banque européenne d’investissement est la banque de l’Union européenne. Plus grande institution financière multilatérale au monde, elle est aussi l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat.

Depuis 1958, la BEI accorde des prêts et fournit des conseils spécialisés à l’appui de milliers de projets dans plus de 160 pays.

La BEI apporte un soutien économique aux secteurs qui contribuent sensiblement à la croissance, à l’emploi, à la cohésion régionale et à la viabilité environnementale en Europe et au-delà. Découvrez les huit grandes priorités stratégiques de la BEI.

Ses activités ciblent les domaines suivants :

Nous avons investi plus de 1 000 milliards d’euros dans le monde depuis 1959.

Explorer la carte de nos projets  

Climat et durabilité environnementale

Nous finançons des projets à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale dans le monde pour placer l’économie sur la voie de la neutralité carbone.

En savoir plus  

Financement du développement

Par l’intermédiaire de BEI Monde, notre branche spécialisée, nous investissons à l’échelle planétaire pour contribuer à instaurer la stabilité, à promouvoir une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

En savoir plus sur BEI Monde  

Innovation, transition numérique et capital humain

Nos sociétés sont confrontées à des défis tels que la crise climatique, le vieillissement de la population et une croissance démographique constante, ainsi que l’épuisement des ressources. La BEI aide les sociétés dans leurs efforts pour stimuler l’innovation technologique et investir dans leur population, une solution nécessaire pour surmonter ces défis.

En savoir plus  

Sécurité et défense

Le Groupe BEI entend assurer la paix et la sécurité de l’Europe par ses investissements dans notre tissu industriel, notre supériorité technologique et nos infrastructures de défense essentielles.

En savoir plus  

Énergies durables et ressources naturelles

La BEI est une actrice clé du développement du secteur éolien en mer et de la mise en place de chaînes d’approvisionnement. Elle soutient également les investissements dans les réseaux électriques pour le transport et la distribution d’électricité.

En savoir plus  

Villes et régions durables

Nous soutenons des projets qui rendent la vie dans les zones urbaines plus durable. Nous favorisons également des transports urbains sûrs, abordables, verts et efficaces dans le monde entier.

En savoir plus  

Petites et moyennes entreprises

Les petites entreprises sont une force motrice du développement économique. Aux côtés du Fonds européen d’investissement, la BEI soutient les entreprises en proposant un large éventail de produits intermédiés.

En savoir plus  

Cohésion

La politique de cohésion de l’UE vise à assurer la prospérité de tous les États membres de l’UE. Nos projets cherchent à remédier à des inégalités dans toutes les régions en offrant des possibilités d’emploi et d’éducation, en donnant accès à des infrastructures et des services publics et en créant un environnement sain et durable.

En savoir plus  

Viabilité sociale

La viabilité sociale est un aspect fondamental de toutes nos opérations. L’égalité, la dignité humaine et le soutien aux pays fragiles et vulnérables sont au cœur de notre mission.

En savoir plus  

Solidarité avec l’Ukraine

Suite à l’attaque injustifiée de la Russie contre l’Ukraine, nous restons déterminés à soutenir le pays en réponse à ses besoins les plus urgents et à ses efforts de reconstruction.

En savoir plus  

Nos projets

Qu’il s’agisse d’un vaccin révolutionnaire contre le COVID-19, d’énergie propre en Pologne ou d’eau potable plus saine au Lesotho, la Banque européenne d’investissement finance des projets durables qui ont un impact positif sur les populations et la planète.

La BEI contribue à financer des projets d’investissement de petite et grande dimension qui soutiennent les objectifs stratégiques de l’UE. 

Nos résultats en 2025

En 2025, le Groupe BEI a signé des financements pour un montant record de 1009 milliards d’euros.

Près de la moitié des prêts de la BEI dans l’Union européenne ont été accordés pour des projets mis en œuvre dans des régions de la cohésion. Au total, 57 milliards d’euros de financements ont été signés par le Groupe BEI pour des projets soutenant l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale.

En savoir plus sur les chiffres clés 2025 du Groupe BEI.

Shutterstock

Carte mondiale des investissements

Depuis 1959, la BEI a financé des milliers d’entreprises et de projets dans l’ensemble de l’UE et au-delà. Découvrez le montant que la BEI a investi dans votre pays et ce que cela représente en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), et filtrez les résultats par période et par secteur.

Explorer la carte  

Où intervient la BEI

La BEI exerce son activité tant dans l’Union européenne que dans le reste du monde. À l’échelle mondiale et sur tous les continents, ses opérations contribuent à créer de la croissance et des perspectives.

 

Découvrez nos interventions dans les zones suivantes :

Projets à la une

  • 2 février 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 janvier 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 26 janvier 2026

    Nos histoires, notre avenir : Francesco Giuliano, enseignant à Bologne

    Francesco Giuliano est un enseignant dévoué de l’école primaire Avogli Carracci à Bologne. Découvrez son histoire et sa vision pour l’avenir.

    Italie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
  • 22 janvier 2026

    Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines

    La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.

    Climat Diversité et égalité hommes-femmes Émissions Durabilité Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 19 janvier 2026

    Megafactory takes on global satellite industry

    Une méga-usine belge mise sur la production de masse pour révolutionner l’industrie mondiale des satellites.

    Satellites Numérique et télécoms Technologies Espace Belgique Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence
  • 13 janvier 2026

    Affordable homes bring key workers closer to Prague

    De nouveaux logements abordables offrent à des travailleurs essentiels des loyers stables, des trajets plus courts et une plus grande proximité avec leur travail.

    Infrastructures Aménagement urbain Économies d’énergie Efficacité énergétique Des logements abordables et durables Tchéquie Union européenne Infrastructures sociales Des logements abordables et durables Énergie
  • 8 janvier 2026

    Mettre le CO2 sous clé

    Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone

    Environnement Climat Services de conseil Décarbonation Émissions Fonds pour l’innovation Grèce Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
  • 6 janvier 2026

    Nos histoires, notre avenir : Adrien Paré, agriculteur en Normandie

    Adrien Paré, agriculteur en Normandie, produit du lait sur son exploitation familiale de 130 vaches laitières. Grâce au soutien de l’initiative Normandie Garantie Agri, lancée par le Groupe BEI, il a pu investir dans des robots de traite, améliorant ainsi ses conditions de travail et sa qualité de vie. Découvrez l’histoire d’Adrien et sa vision pour l’avenir.

    PME France Union européenne Agriculture et bioéconomie Cohésion sociale et territoriale
  • 18 décembre 2025

    ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI

    Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.

    Emploi Eau Institutional Assainissement Climat Services de conseil Économies d’énergie Politiques de la BEI Gestion de l'eau et des eaux usées Action en faveur du climat Durabilité Espagne Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 17 décembre 2025

    Pan-European defence value-chain investments

    Le Groupe BEI soutient la croissance des PME de la défense directement et via fonds et banques, stimulant l’innovation, la résilience et la sécurité dans l’UE

    Cybersécurité PME Technologies Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence
Pour en savoir plus, consultez le blog de la BEI  