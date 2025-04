Gestion des déchets solides

Nous donnons la priorité aux projets qui contribuent à l’ économie circulaire , notamment via la prévention, la réutilisation et le recyclage des déchets . Lorsque nous finançons des projets de traitement de déchets résiduels inévitables et non recyclables, nous prenons en considération les objectifs à long terme ainsi que les ambitions de réduction et de recyclage des déchets. Nous veillons également à ce que les installations de traitement des déchets soient très économes en énergie et en ressources.

Les projets admissibles à un financement de la BEI

Nous finançons des projets qui démontrent une viabilité économique, financière, technique, environnementale et sociale, ainsi qu’une résilience face aux changements climatiques. En outre, les projets admissibles à un financement de la BEI doivent être conformes à la hiérarchie des déchets et aux autres principes clés de la gestion des déchets (prévention, précaution, proximité et pollueur-payeur), ainsi qu’aux plans nationaux et locaux de gestion des déchets.

Au sein de l’UE, nous nous concentrons sur les infrastructures et les équipements de gestion des déchets nécessaires pour se conformer aux objectifs et aux exigences juridiques de l’UE, en particulier sur les investissements qui contribuent à la transition vers l’économie circulaire, à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces derniers.

Hors UE, la BEI soutient la mise en place et l’élargissement de systèmes intégrés de gestion des déchets, conformément aux objectifs des politiques sectorielles de l’UE et aux ODD, notamment les infrastructures et les équipements de collecte, de tri, de recyclage, de compostage et d’élimination définitive des déchets, ainsi que les campagnes de sensibilisation du public à la prévention des déchets.