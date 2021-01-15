Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La BAsD et la BEI ensemble pour des océans plus propres et plus sains

Le réchauffement, la surpêche, les marées noires ou encore l’accélération de la pollution par les plastiques en raison de la crise de COVID-19 menacent la santé de nos océans. Il importe plus que jamais de les protéger ! La Banque asiatique de développement et la Banque européenne d’investissement s’allient au sein du nouveau partenariat pour des océans propres et durables en Asie et dans le Pacifique afin d’apporter un appui aux projets visant à réduire la pollution marine et plastique, mais aussi de promouvoir une utilisation plus verte de l’économie bleue. Apprenez-en plus à ce sujet dans notre vidéo !

