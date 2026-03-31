Les actionnaires de la Banque européenne d'investissement sont les 27 États membres de l'Union européenne.

Les pays membres de l'Union ont plein accès aux financements de la Banque, sans prérogative géographique ou pré-répartition par secteur d'activité.

La participation de chaque État membre au capital de la Banque est fonction de son poids économique dans l’Union européenne (exprimé par le PIB) lors de son entrée dans l’Union.

Aux termes des statuts, l’encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder deux fois et demie le montant de son capital souscrit.