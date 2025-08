La BEI en Afrique subsaharienne

La faim est une crise mondiale qui nécessite d’urgence des investissements importants. La mise en place de systèmes agroalimentaires durables permet non seulement de réduire la pauvreté et la faim, mais également de créer des emplois, de promouvoir la croissance économique, d’atténuer les inégalités entre les sexes, d’améliorer la santé et de bâtir des communautés plus fortes.