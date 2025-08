Des apports en fonds propres pour des résultats concrets

Chaque jour, un millier de camions traverse la frontière entre l’Afrique du Sud et le Mozambique, en direction du port de Maputo. Cet itinéraire permet d’économiser jusqu’à deux semaines de navigation jusqu’aux marchés du Moyen-Orient et au-delà, mais le trajet pourtant relativement court vers la côte – 100 km – dure en règle générale pas moins de 12 heures. Pour les camions chargés de marchandises telles que chrome, magnétite et agrumes, le passage de la frontière et les procédures douanières peuvent prendre de six à huit heures.

Les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz d’échappement dues au trafic très ralenti ont des conséquences graves pour l’environnement local ainsi que pour le climat, et le long processus met à rude épreuve les nerfs des chauffeurs. Bien qu’il y ait des toilettes près de la frontière, la plupart des chauffeurs rechignent à les utiliser craignant de perdre leur place dans la file de 40 km et de devoir attendre plus longtemps encore.