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COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III

Signature(s)

Montant
100 820 806,27 €
Secteur(s)
Énergie : 100 820 806,27 €
Date(s) de signature
16/10/2017 : 100 820 806,27 €
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Related public register
23/10/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
Related public register
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
Article sur un sujet connexe
Des apports en fonds propres pour des résultats concrets

Fiche récapitulative

Date de publication
21 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 16/10/2017
20170442
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE PARTNERS P/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
DKK 750 million (EUR 101 million)
DKK 26009 million (EUR 3495 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Infrastructure fund investing in large greenfield energy projects, with a focus on renewable energy such as offshore and onshore wind, biomass and solar power generation

The fund targets equity and mezzanine-type investments and has a broad geographic scope including northwestern Europe, North America as well as a small potential share of non-OECD countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The legal documentation to be entered into by the Bank will require the fund manager to ensure that its underlying investments respect the requirements and/or principles of the relevant EU directives and comply with applicable national law and the Bank's environmental and social standards.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives.

Documents liés
23/10/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
Date de publication
23 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76589037
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
Date de publication
10 Nov 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
161223281
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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23/10/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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