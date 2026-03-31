La BEI compte quatre organes statutaires, à savoir ceux auxquels il est fait référence dans ses Statuts :
- trois organes de décision : le Conseil des gouverneurs, le Conseil d’administration et le Comité de direction ; et
- un organe de contrôle : le Comité de vérification.
Rôles principaux des organes statutaires
Le Conseil des gouverneurs détermine les orientations générales de la BEI.
Le Conseil d’administration assure la gestion stratégique de la Banque.
Le Comité de direction se charge de la gestion quotidienne de la BEI.
Le Comité de vérification examine la régularité des opérations de la Banque.
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Publications
- EIB Group Corporate Governance Report for 2024
- Statute and other Treaty provisions
- EIB Group Corporate Governance Report for 2023
- Règlement intérieur
- Rapport d’activité 2022 de la Banque européenne d’investissement
- EIB Group Corporate Governance Report 2021
- EIB Group Corporate Governance Report 2020