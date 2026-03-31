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Organes statutaires

La BEI compte quatre organes statutaires, à savoir ceux auxquels il est fait référence dans ses Statuts :

  • trois organes de décision : le Conseil des gouverneurs, le Conseil d’administration et le Comité de direction ; et
  • un organe de contrôle : le Comité de vérification.

Rôles principaux des organes statutaires

Conseil des gouverneurs

Le Conseil des gouverneurs détermine les orientations générales de la BEI.

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration assure la gestion stratégique de la Banque.

Comité de direction

Le Comité de direction se charge de la gestion quotidienne de la BEI.

Comité de vérification

Le Comité de vérification examine la régularité des opérations de la Banque.

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