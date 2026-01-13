Le Conseil d’administration a compétence exclusive pour décider des prêts, des garanties et des emprunts. Outre le contrôle de la saine administration de la Banque, il assure la conformité de la gestion de la Banque avec les dispositions du Traité et des Statuts et avec les orientations générales fixées par le Conseil des gouverneurs. Le Conseil d’administration est composé de 28 administrateurs(trices) et de 31 administrateurs(trices) suppléant(e)s. Ils(Elles) sont nommé(e)s par le Conseil des gouverneurs pour une période renouvelable de cinq ans. Un administrateur(trice) est désigné(e) par chacun des États membres et un(e) par la Commission européenne. Les suppléant(e)s sont désigné(e)s par les États membres en fonction de leur quote-part dans le capital et de l’accord relatif au groupe de pays auquel ils appartiennent. Un membre suppléant est également désigné par la Commission.

Par ailleurs, afin d’élargir son expertise professionnelle dans certains domaines, le Conseil d’administration peut coopter au maximum six expert(e)s – trois administrateurs(trices) et trois suppléant(e)s – qui siègent à titre consultatif, sans droit de vote.

Les décisions sont prises à une majorité constituée d’au moins un tiers des membres ayant droit de vote et représentant au moins 50 % du capital souscrit ou, dans des domaines clairement définis, d’au moins 18 suffrages favorables représentant au minimum 68 % du capital souscrit.

Le(La) président(e) ou, à son défaut, un(e) des vice-président(e)s du Comité de direction préside les séances du Conseil d’administration sans prendre part au vote.

Informations clés :