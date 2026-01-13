Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Conseil d’administration

Le Conseil d’administration a compétence exclusive pour décider des prêts, des garanties et des emprunts. Outre le contrôle de la saine administration de la Banque, il assure la conformité de la gestion de la Banque avec les dispositions du Traité et des Statuts et avec les orientations générales fixées par le Conseil des gouverneurs. Le Conseil d’administration est composé de 28 administrateurs(trices) et de 31 administrateurs(trices) suppléant(e)s. Ils(Elles) sont nommé(e)s par le Conseil des gouverneurs pour une période renouvelable de cinq ans. Un administrateur(trice) est désigné(e) par chacun des États membres et un(e) par la Commission européenne. Les suppléant(e)s sont désigné(e)s par les États membres en fonction de leur quote-part dans le capital et de l’accord relatif au groupe de pays auquel ils appartiennent. Un membre suppléant est également désigné par la Commission.

Par ailleurs, afin d’élargir son expertise professionnelle dans certains domaines, le Conseil d’administration peut coopter au maximum six expert(e)s – trois administrateurs(trices) et trois suppléant(e)s – qui siègent à titre consultatif, sans droit de vote.

Les décisions sont prises à une majorité constituée d’au moins un tiers des membres ayant droit de vote et représentant au moins 50 % du capital souscrit ou, dans des domaines clairement définis, d’au moins 18 suffrages favorables représentant au minimum 68 % du capital souscrit.

Le(La) président(e) ou, à son défaut, un(e) des vice-président(e)s du Comité de direction préside les séances du Conseil d’administration sans prendre part au vote.

Informations clés :

 

  Administrateur(trice) Administrateur(trice) suppléant(e)
Allemagne Judith HERMES

Susanne BLOMENHOFER
Nina WUNDERLICH
France Claire CHEREMETINSKI Pierre-Marie VOEGELI
Quentin NAVARO AUBURTIN
Italie Manuela NENNA Francesca MERCUSA
Bianca GIANNINI
Espagne Ines CARPIO SAN ROMÁN Isabel GARAYO ORBE
Portugal Filipe CARTAXO Rosa CAETANO
Belgique Hans D’HONDT Philippe NIZEYIMANA
Luxembourg Arsène JACOBY Miguel MARQUES
Pays-Bas Robin UYTERLINDE Timo BAKRIN
Croatie Stipe ŽUPAN Ines ŠPIRIĆ
Hongrie Sándor LADÁNYI Róbert BARTUS 
Pologne Tomasz SKURZEWSKI Maciej TABACZAR
Danemark Julie SONNE Rasmus Betak HØJBJERG
Irlande Desmond CARVILLE Michael TAGGART
Grèce Michael ARGHYROU Charilaos LAMPROPOULOS
Roumanie Mihai-Calin PRECUP Boni Florinela CUCU
Estonie Martin PÕDER Pille PRUUNSILD
Lettonie Armands EBERHARDS Aija ZITCERE
Lituanie Mindaugas PAKŠTYS Darius TRAKELIS
Autriche Karin RYSAVY Christian REININGER
Finlande Kristina SARJO Anne af URSIN
Suède Sara TÄGTSTRÖM Kristina ÅKESSON
Bulgarie Metodi METODIEV Gergana BEREMSKA
Tchéquie Petr PAVELEK Radek HŘEBÍK
Chypre Costas CONSTANTINIDES Eleni PITTA
Malte Martin SPITERI Joseph LICARI
Slovénie Aleš ŠKOBERNE Martin ZDOVC
Slovaquie Martina Kobilicová  Peter FRÖHLICH
Commission européenne Markus SCHULTE Witold WILLAK
Experts Joes LEOPOLD
Olivier BAILLY
Esther RECKTENWALD		 Giorgio GOBBI
Antonio OPORTO
Isabel RAMOS DE ALMEIDA

*Les couleurs de fond, dans le tableau, indiquent quels sont les groupes de pays au sein du Conseil d’administration de la BEI.

Comité du Conseil d’administration chargé de la politique de participations en capital

Il examine les enjeux stratégiques liés aux participations directes et indirectes en fonds propres que la Banque détient ou acquiert.

Comité du Conseil d’administration chargé de la politique de risque

Il examine les politiques de risque de la Banque, y compris les aspects pertinents pour le Groupe BEI, et conseille le Conseil d’administration en la matière.

Comité du Conseil d’administration chargé des rémunérations du personnel et du budget

Il examine les propositions et formule des recommandations sur les questions de budget et de rémunération du personnel pour préparer les débats et les décisions ultérieurs.

Groupe consultatif du Conseil d’administration pour les opérations de la BEI dans le monde

Le Groupe consultatif adresse au Conseil d’administration de la BEI des avis non contraignants sur les propositions de financement qui concernent des activités à l’extérieur de l’Union européenne.

