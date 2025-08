Le Comité chargé de la politique de risque a pour mission d’examiner les politiques de risque de la Banque, y compris les aspects pertinents pour le Groupe BEI, et de conseiller le Conseil d'administration en la matière. Il émet, à l’intention du Conseil d’administration, des avis non contraignants et (ou) des recommandations destinés à faciliter le processus de décision.