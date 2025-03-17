Rémunération des membres des instances dirigeantes de la BEI

Cette page porte sur la rémunération des membres des instances dirigeantes. Pour des informations sur les rémunérations et avantages sociaux offerts par la BEI, consultez notre rubrique Emplois et découvrez comment nous investissons dans notre personnel.
Conseil des gouverneurs
Les membres du Conseil des gouverneurs sont des ministres. On considère que leur participation au Conseil des gouverneurs relève de l’exercice de leur fonction ministérielle. Par conséquent, les membres du Conseil des gouverneurs ne perçoivent pas de rémunération de la part de la BEI.
Conseil d’administration
Les administrateurs et les administratrices – titulaires ou suppléant(e)s – et les membres experts – titulaires ou suppléants – du Conseil d’administration perçoivent chacun(e) 1 000 euros par mois. Si plusieurs réunions du Conseil d’administration ont lieu au cours d’un même mois, l’indemnité de présence n’est versée qu’une seule fois. Elle couvre toutes les réunions du Conseil d’administration et de ses comités et groupes de travail, ainsi que toutes les réunions ou manifestations organisées par la Banque durant ce mois. En outre, la Banque organise et prend en charge les frais de voyage et d’hébergement, tandis que tous les autres frais liés aux réunions sont remboursés.
Comité de direction
Conformément à une règle adoptée en 1958 par le Conseil des gouverneurs, le ou la président(e) de la BEI perçoit le même traitement mensuel que le ou la président(e) de la Commission européenne, et les vice-président(e)s de la BEI perçoivent le même traitement mensuel que les vice-président(e)s de la Commission (voir le règlement (UE) 2016/300 du Conseil). Le ou la président(e) et les vice-président(e)s de la BEI ne touchent pas de prime.
Comité de vérification
Les membres du Comité de vérification ne reçoivent pas de rémunération de la part de la Banque. Pour chacune des réunions du Comité de vérification auxquelles ils participent, les membres et observateurs(trices) dudit comité perçoivent 1 500 euros par jour à titre de jeton de présence. En outre, la Banque leur verse une indemnité forfaitaire de subsistance de 250 euros et rembourse les frais de déplacement engagés par chacun des membres du Comité de vérification. Les membres du Comité de vérification ne perçoivent pas de prime et ne sont pas rétribués pour le temps de préparation entre les réunions.
