Rémunération des membres des instances dirigeantes de la BEI

Conseil des gouverneurs

Les membres du Conseil des gouverneurs sont des ministres. On considère que leur participation au Conseil des gouverneurs relève de l’exercice de leur fonction ministérielle. Par conséquent, les membres du Conseil des gouverneurs ne perçoivent pas de rémunération de la part de la BEI.

Conseil d’administration

Les administrateurs et les administratrices – titulaires ou suppléant(e)s – et les membres experts – titulaires ou suppléants – du Conseil d’administration perçoivent chacun(e) 1 000 euros par mois. Si plusieurs réunions du Conseil d’administration ont lieu au cours d’un même mois, l’indemnité de présence n’est versée qu’une seule fois. Elle couvre toutes les réunions du Conseil d’administration et de ses comités et groupes de travail, ainsi que toutes les réunions ou manifestations organisées par la Banque durant ce mois. En outre, la Banque organise et prend en charge les frais de voyage et d’hébergement, tandis que tous les autres frais liés aux réunions sont remboursés.

Comité de direction

Conformément à une règle adoptée en 1958 par le Conseil des gouverneurs, le ou la président(e) de la BEI perçoit le même traitement mensuel que le ou la président(e) de la Commission européenne, et les vice-président(e)s de la BEI perçoivent le même traitement mensuel que les vice-président(e)s de la Commission (voir le règlement (UE) 2016/300 du Conseil). Le ou la président(e) et les vice-président(e)s de la BEI ne touchent pas de prime.

Comité de vérification