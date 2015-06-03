Description

La version de la brochure « La gouvernance de la Banque européenne d’investissement » que vous lisez n’est plus à jour.

Elle est en cours d’actualisation en raison de changements à apporter à la suite du départ du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Comment la BEI prend-elle les décisions nécessaires pour contribuer à une croissance génératrice d'emplois en Europe ? Comment les États membres exercent-ils leurs droits et leurs responsabilités d'actionnaires de la Banque européenne d'investissement ? Comment la BEI, en tant que banque de l'UE, coopère-t-elle avec les institutions de l'Union européenne ? Quelle procédure permet à la BEI d'investir dans des pays situés en dehors de l'UE ? C'est à ces questions que répond la présente brochure. D'une manière plus générale, elle explique le processus de prise de décision ainsi que les mécanismes de contrôle au sein de la BEI.