Le Comité de vérification est chargé de s’assurer de la régularité des opérations et des livres de la Banque. Il s'agit d’un organe indépendant, directement responsable devant le Conseil des gouverneurs.

Le Comité de vérification publie une déclaration sur les états financiers au moment de leur approbation par le Conseil d’administration. Les rapports du Comité de vérification sur les résultats de ses travaux au cours du dernier exercice sont transmis au Conseil des gouverneurs conjointement avec le rapport annuel du Conseil d’administration.

Composition (au 25.11.2025)

Le Comité de vérification se compose de six membres nommés par le Conseil des gouverneurs. En outre, trois observatrices ou observateurs aident le Comité dans l’exécution de ses tâches et responsabilités.