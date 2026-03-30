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Comité de vérification

Le Comité de vérification est chargé de s’assurer de la régularité des opérations et des livres de la Banque. Il s'agit d’un organe indépendant, directement responsable devant le Conseil des gouverneurs.

Le Comité de vérification publie une déclaration sur les états financiers au moment de leur approbation par le Conseil d’administration. Les rapports du Comité de vérification sur les résultats de ses travaux au cours du dernier exercice sont transmis au Conseil des gouverneurs conjointement avec le rapport annuel du Conseil d’administration.

Composition (au 25.11.2025)

Le Comité de vérification se compose de six membres nommés par le Conseil des gouverneurs. En outre, trois observatrices ou observateurs aident le Comité dans l’exécution de ses tâches et responsabilités.

Katja PLUTO

Présidente

Eva-Lena NORGREN

Membre

Christoph HAAS

Membre

Tereza ROGIĆ LUGARIĆ

Membre

Teodora Elena PREOTEASA

Membre

João Luís CORREIA DUQUE

Membre

John SUTHERLAND

Observateur

Edouard FERNANDEZ BOLLO

Observateur

Dick KORF

Observateur

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