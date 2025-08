Ahmed El-Guindy

Après avoir obtenu son diplôme, Ahmed El Guindy a travaillé pour l’un des plus grands groupes d’Égypte et du Moyen-Orient. Il a gravi les échelons pour devenir directeur général d’une filiale de fabrication de murs-rideaux, de fenêtres et de portes en aluminium et en verre. Mais ses ambitions étaient encore plus grandes. « J’ai toujours rêvé de travailler dans une entreprise dans laquelle je pourrais avoir une part en tant qu’associé et actionnaire », explique-t-il. « Je ne voulais pas rester un simple employé ou cadre toute ma vie. »

En 2015, une occasion s’est présentée. La fratrie qui a hérité du contrôle d’AluNile, une entreprise familiale, cherchait à passer la main. « J’ai pensé pouvoir développer cette entreprise et l’amener au niveau supérieur, mais j’avais besoin d’un partenaire financier solide et, de préférence, doté d’une expérience dans la gestion et la croissance d’une entreprise industrielle. »

C’est alors qu’il est tombé sur Ezdehar, une société égyptienne de capital-investissement appuyée par la Banque européenne d’investissement. « J’ai présenté mon projet à sept ou huit investisseurs au total, mais il y a eu une bonne alchimie avec Ezdehar », se souvient Ahmed El Guindy, désormais directeur général d’AluNile. « Dès les premiers instants, nous nous sommes bien entendus et j’ai senti que nous nous comprenions. »