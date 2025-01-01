L'ouverture et la transparence sont des concepts clés de l'Union européenne (UE), qui sont inscrits dans le traité sur l'UE et le traité sur le fonctionnement de l'UE. Pour la BEI, qui est à la fois banque et institution publique, l'ouverture à propos de ses processus de prise de décision, de fonctionnement et de mise en œuvre des politiques de l'UE ne peut que renforcer sa crédibilité et sa responsabilité vis-à-vis des citoyens. La transparence sert aussi à accroître l'efficacité et la viabilité des opérations de la Banque et à resserrer ses liens avec ses parties prenantes extérieures.
Pour répondre aux exigences du cadre applicable de l’UE, la BEI a mis en place, le 2 janvier 2014, le présent registre public. Le registre public de la BEI contient des informations ayant trait à l’environnement, conformément au règlement 1367/2006. Pour plus de précisions sur le contenu du registre, prière de consulter la foire aux questions.
La BEI étoffe progressivement ce registre public. Outre les documents consignés dans le registre, la BEI publie des informations complémentaires concernant ses politiques et activités sur son site web et elle fournit, sur demande, un accès à certaines informations, conformément à la politique de transparence du Groupe BEI.
Pour en savoir plus sur l'accès aux informations environnementales et sociales détenues par la BEI, prière de consulter cette publication.