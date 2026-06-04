Foire aux questions

Non. Le registre public prévoit un juste dosage entre son objectif de transparence et la réalité administrative de la BEI. Actuellement, le registre public contient des documents liés aux projets financés par la Banque qui constituent le principal volet de son activité, ainsi que des lignes directrices, des stratégies et des documents clés de politique générale à contenu environnemental produits par la BEI. D’autres documents, tels que des brochures ou des communiqués de presse susceptibles de faire indirectement référence à l’environnement, sont déjà publiés sur le site web de la Banque et sont aisément accessibles au public.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre Guide d’accès aux informations et documents à caractère environnemental et social détenus par la BEI.