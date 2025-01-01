Foire aux questions

Non. Le registre public prévoit un juste dosage entre son objectif de transparence et la réalité administrative de la BEI. Actuellement, le registre public contient des documents liés aux projets financés par la Banque qui constituent le principal volet de son activité, ainsi que des documents, des stratégies et des lignes directrices clés en rapport avec l’environnement que la BEI a publiés depuis 2012. D’autres contenus, tels que des brochures, des communiqués de presse ou d'autres documents susceptibles de faire indirectement référence à l'environnement sont déjà publiés sur le site web de la Banque et sont aisément accessibles au public.

S’agissant des opérations financées par la Banque, chaque projet génère sa propre série de documents dont le format et la dénomination peuvent évoluer au cours du temps. Dans certains cas, la BEI reçoit des documents présentant des informations environnementales de divers degrés concernant ses opérations (p. ex. des études ou des rapports fournis par un promoteur de projet ou une tierce partie) ainsi que des informations sensibles d'un point de vue commercial. Ces documents ne sont actuellement pas versés dans le registre et leur divulgation au public est gérée selon les dispositions énoncées dans la politique de transparence du Groupe BEI (voir ci-dessous). Les ressources de la BEI ne lui permettraient pas de consigner officiellement et de rendre accessible en ligne chaque information ou document à caractère environnemental et social dont elle dispose. Une telle consignation contreviendrait aux règles de confidentialité et de proportionnalité ou serait simplement très difficile en raison de contraintes techniques. Toutefois, la BEI s'attache à offrir le plus large accès possible aux informations environnementales et sociales relatives à ses activités. Par conséquent, le registre public recense actuellement les principaux documents normatifs à sa disposition sur les aspects environnementaux et sociaux de ses opérations.

Il convient également de noter que le registre public répertorie des documents portant sur les projets financés par la Banque depuis 2012, mais pas avant. Par ailleurs, les informations assez détaillées que la BEI fournit dans le contexte de ce registre public ainsi que de son guide d'accès aux informations et documents à caractère environnemental et social détenus par la BEI donnent un bon aperçu des types de documents de nature environnementale et sociale qu'elle détient.