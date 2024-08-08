Sreya Banerjee et Rudraneil Sengupta sont amies depuis le lycée et leurs chemins se sont croisés de nombreuses fois au fil des années. Mais ce n’est que lorsque Rudraneil a publié son livre sur la lutte en Inde qu’elles ont décidé de collaborer à un reportage télévisé traitant des inégalités entre les femmes et les hommes dans le sport.

En Inde, la lutte est traditionnellement un sport réservé aux hommes. Pour des raisons sociétales et religieuses profondément enracinées, les femmes en sont exclues. Le documentaire de Sreya et Rudraneil, intitulé A Battle for Rights and Recognition: India’s female fighters (Une bataille pour les droits et la reconnaissance : les lutteuses indiennes), raconte les hauts et les bas de femmes qui ont inspiré une nouvelle génération de filles et qui changent les attitudes à l’égard des femmes dans la société.

Encore aujourd’hui, il est difficile pour les femmes de pratiquer la lutte en Inde. Dans de nombreux endroits du pays, les gens estiment qu’elles ne devraient même pas assister à un combat, et encore moins y participer. Les lutteuses sont confrontées à la violence et ostracisées.

« Nous voulions comprendre comment ces femmes sont devenues, malgré l’adversité, des athlètes de haut niveau et des médaillées olympiques », explique Rudraneil. « Certaines d’entre elles viennent de régions de l’Inde où les femmes ont un niveau d’instruction beaucoup moins élevé et des droits et des privilèges bien moindres que dans le reste du pays. Mais elles ont quand même réussi à s’en sortir. Nous voulions donc savoir comment elles y sont parvenues, les difficultés qu’elles ont rencontrées et qui les a aidées pour en arriver là où elles sont aujourd’hui. »

L’une des lutteuses présentées dans le documentaire s’appelle Antim. En hindi, son nom signifie « ultime », car ses parents ne voulaient pas d’autre fille. Antim est aujourd’hui l’un des plus grands espoirs indiens de médaille aux Jeux olympiques de Paris.

Alors que le tournage du documentaire venait de commencer, des cas de harcèlement sexuel commis par le chef de la fédération indienne de lutte ont été révélés. Cela a donné l’occasion à Sreya et Rudraneil de couvrir les manifestations de rue et le premier mouvement #MeToo dans le sport indien.

« Nous avons besoin d’un plus grand nombre de médias qui traitent des sujets plus en détail, notamment les questions internationales et sociales. Il ne suffit pas de faire les gros titres », déclare Sreya. « Il faut raconter des histoires qui donnent de l’espoir et dont on peut tirer quelque chose de positif. De tels récits peuvent avoir un impact plus large sur la société. »