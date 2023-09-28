Les microentreprises (dont l’effectif compte moins de 10 personnes) et les microentrepreneurs sont les moteurs du développement économique.

Plus de 1,7 milliard d’adultes à travers le monde ne possèdent pas de compte bancaire et ne peuvent pas obtenir de prêt, ce qui entrave le démarrage ou l’expansion d’une entreprise et pèse sur l’économie. La microfinance aide ces personnes à lancer, développer ou maintenir une activité génératrice de revenus.

Le Groupe BEI accorde une attention particulière à celles qui éprouvent des difficultés à entrer dans le marché du travail ou à le réintégrer, qui sont menacées par l’exclusion sociale ou qui, pour d’autres raisons, sont défavorisées sur le marché du crédit classique.