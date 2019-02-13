M-BIRR – Comment le premier service financier mobile d’Éthiopie peut renforcer l’inclusion financière

Cette courte vidéo présente M-BIRR, un service bancaire mobile innovant proposé par les banques et les institutions de microfinancement éthiopiennes, qui permet d’effectuer des opérations financières à l’aide d’un simple téléphone. M-BIRR, qui tire son nom du birr, la monnaie éthiopienne, est un moyen rapide, pratique et sûr d’envoyer et de recevoir de l’argent, de payer des marchandises dans les magasins ou d’acheter des billets d’avion, à toute heure du jour et de la nuit, en seulement quelques clics. Ce service s’inscrit dans le phénomène mobile qui est en passe de révolutionner les opérations financières en Afrique, où la situation sur le plan logistique est souvent difficile et contraint les personnes à se déplacer et à attendre de longues heures pour avoir accès à des services de base.

« Ce concept est pour moi particulièrement prometteur car il associe l’idée d’inclusion à la technologie, ouvrant de nouveaux marchés et offrant de nouvelles possibilités pour les populations. Il révolutionne par conséquent l’accès au marché du travail et aux activités entrepreneuriales. L’Europe peut en tirer des enseignements », déclare Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI).

La BEI appuie MOSS ICT, l’opérateur à l’origine de la plateforme M-Birr.