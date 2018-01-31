« C’est bien mieux ainsi. »

Devant le magasin, une vieille dame du nom de Mareh sort un téléphone mobile d’une pochette qu’elle porte autour du cou. La plupart des utilisateurs de M-Birr achètent un téléphone pour quelques dollars seulement, mais ceux qui ne peuvent se le permettre ont toutefois la possibilité de recevoir une carte à gratter dotée d’un code PIN qu’ils utilisent pour retirer leurs allocations à l’agence M-Birr. Gesticulant avec son téléphone, Mareh énumère les améliorations qu’a apportées M-Birr dans sa vie.

Comme Amadi, elle devait faire de longs trajets exténuants pour se rendre aux points de distribution et les allocations n’étaient souvent pas disponibles. « Ce n’est pas facile pour moi d’utiliser un téléphone, mais l’agent m’aide et je reçois mon argent grâce à M-Birr », se réjouit-elle. « C’est bien mieux ainsi. »

Avec le concours de la BEI, M-Birr entend se développer dans d’autres secteurs de l’économie éthiopienne, notamment pour desservir les petites entreprises pour lesquelles le seul fait de déplacer des recettes quotidiennes en espèces d’un endroit à l’autre peut se révéler coûteux ou dangereux, ainsi que pour aider les institutions de microfinance offrant les services M-Birr à accroître le nombre d’agents et de succursales.

Dans un pays aussi vaste que la France et l'Espagne réunies, l’extension du réseau s’avère vitale. « M-Birr et ses partenaires offrent à l’Éthiopie tout un univers de services bancaires mobiles qui auront des retombées considérables sur la vie quotidienne des utilisateurs », affirme Benoit Denis, un économiste de la division Économie numérique à la BEI. « Cette société répond vraiment à un besoin. L’objectif est de diffuser les avantages de l’argent mobile à l’ensemble des secteurs de l'économie. Nous souhaitons les aider dans cette entreprise. »