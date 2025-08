Ik kreeg een baan: Goede leningen voor goed eten in Nederland

Enfant, à Delft, Jorine Koster avait l’habitude d’observer sa grand-mère lorsqu’elle cuisinait. « J’ai appris en la regardant pétrir, couper, remuer », raconte-t-elle. Mais, alors qu’elle avait une vingtaine d’années, lorsque Jorine a voulu ouvrir son propre restaurant, elle s’est heurtée à une difficulté : trouver une banque qui soutienne son projet.

Les Pays-Bas connaissent l’un des taux de refus les plus élevés d’Europe face aux demandes de prêts des petites entreprises. Jorine n’a toutefois pas perdu courage. Elle a élaboré un plan d’activité et adressé une demande de prêt à Qredits, un organisme à but non lucratif basé à Almelo qui aide les jeunes entrepreneurs au moyen de prêts, d’un accompagnement et d’aide au développement de l’activité.

En 2016, Qredits s’est vu octroyer un prêt de 100 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE. Le dossier de Jorine a été accepté et, peu après, elle a ouvert un restaurant dans sa ville natale. « Si ma grand-mère avait pu me voir, je suis certaine qu’elle aurait été terriblement fière », confie-t-elle.

Aux Pays-Bas, des prêts sans but lucratif pour « The Living »

L’établissement de Jorine, qu’elle a baptisé « The Living », n’a pas désempli depuis qu’il a ouvert ses portes en 2016. « À l’époque, je faisais tout toute seule. C’était vraiment dur », témoigne-t-elle. Jorine, 30 ans, a tellement bien réussi qu’elle a ouvert, avec son compagnon Bilal, un deuxième restaurant à Delft en 2018 et, récemment, un troisième à La Haye ; ils s’appellent tous deux Hummus.

Tous les plats inscrits au menu sont végétariens et les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. Qu’il s’agisse des panneaux solaires, des récipients destinés à la nourriture ou des produits d’entretien, tout est sélectionné pour laisser l’empreinte environnementale la plus légère possible.

Aux Pays-Bas, la banque de l’UE soutient les prêts sans but lucratif

Grâce au prêt de la BEI, Qredits est en mesure de financer jusqu’à 7 500 petits entrepreneurs néerlandais et, potentiellement, de créer 10 000 emplois ces prochaines années. Le travail de Jorine n’est que l’un des millions d’emplois créés dans toute l’Europe grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE.

D’ici à 2021, les investissements signés par le Groupe BEI au cours de la seule année 2017 devraient avoir entraîné un accroissement du PIB de l’UE de 1,1 % et la création de 1,2 million d’emplois. En 2036, on constatera encore une augmentation de 0,7 % du PIB de l’UE du fait des investissements effectués par la BEI en 2017, et la création de 650 000 emplois supplémentaires. Des emplois comme celui de Jorine.