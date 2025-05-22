Il n’est pas aisé de décarboner les transports lourds. Les bus et les camions électriques sont onéreux et il faut beaucoup de temps pour les recharger.

L’hydrogène pourrait résoudre ce problème, car il est facile à transporter et permet de ravitailler un véhicule lourd en quelques minutes seulement. Mais ce gaz, qui est l’élément le plus léger, a une faible teneur en énergie. Il faut donc le comprimer afin de remplir suffisamment un véhicule pour le faire fonctionner. Problème : l’hydrogène est hautement inflammable et la compression le réchauffe.

« Il faut faire monter la pression en faisant très attention, car on ne peut pas simplement mettre du gaz sous haute pression dans un réservoir », explique Herman Roose, directeur financier de Resato Hydrogen Technology, une entreprise néerlandaise qui travaille depuis 2016 sur le ravitaillement en hydrogène. « Si on n’utilise pas la bonne approche, il se réchauffera et atteindra plus de 100 degrés, ce qui est très dangereux.

C’est la haute pression qui fait de l’hydrogène un carburant viable. Ce gaz léger et peu dense doit être comprimé à 700 bars pour une voiture et à environ 350 bars pour un camion, même si 700 bars peuvent également être nécessaires pour les nouvelles technologies de véhicules lourds. L’ensemble du système doit maintenir une pression de 950 bars, ce qui équivaut à peu près à la pression dans les régions les plus profondes de l’océan. « Ce n’est pas facile », explique Herman Roose.

La technologie mise au point par Resato permet de comprimer le gaz sans que la température n’augmente trop rapidement. Sinon, le système de pompage s’arrête. Si l’on constate que la pompe est hors service lorsque l’on s’arrête à une station-service, ce n’est pas très grave, car il suffit de rouler quelques kilomètres de plus, jusqu’à la station suivante. En revanche, les stations de ravitaillement en hydrogène seront rares et espacées – d’après les plans de l’Union européenne, elles seront disponibles tous les 200 kilomètres environ sur les grands axes routiers.

Resato vend son système directement aux grands exploitants de stations, comme Total en France et Hypion en Allemagne. L’ensemble du processus se déroule dans une structure de type conteneur installée en surface, qui pompe l’hydrogène comprimé et l’achemine vers des points de ravitaillement dotés de buses spéciales pour les voitures, les camions et les autobus.

« Beaucoup d’exploitants achètent des composants pour le ravitaillement en hydrogène, les assemblent et prient pour que le système fonctionne », explique Herman Roose. « Mais nous disposons de notre propre technologie, qui est entièrement intégrée. »

En janvier, la Banque européenne d’investissement a signé avec Resato Hydrogen un prêt d’amorçage-investissement de 25 millions d’euros. Le financement a été rendu possible par une garantie InvestEU.